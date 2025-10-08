Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

El DT de Unión, Leonardo Madelón, planea cambiar nombres y esquema para buscar la recuperación ante Central Córdoba por la fecha 12

8 de octubre 2025 · 14:03hs
Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

El plantel de Unión completó este miércoles por la mañana una nueva práctica en Casasol con miras a visitar el viernes, desde las 16.45, a Central Córdoba por la fecha 12 de la zona A del Clausura, en busca de un triunfo para recuperarse del traspié pasado y, de paso, seguir prendido arriba.

El DT Leonardo Madelón prepara variantes, no solo de nombres sino también de esquema pensando en darle un nuevo aire al equipo. Sobre todo, porque así lo dio a entender en la pasada conferencia de prensa y porque los rivales ya le tomaron la patente al estilo de juego. Una necesidad que se veía venir.

El DT probó con un 4-4-1-1, que puede transformarse en un 4-2-3-1 según la fase del juego (en defensa o ataque), buscando más equilibrio y profundidad. Entre las modificaciones más destacadas, Augusto Solari ingresó por Julián Palavecino, mientras que Nicolás Palavecino ocupó el lugar de Lucas Gamba.

Valent&iacute;n Fascendini sigue con protector en Uni&oacute;n por la fisura en el tabique.&nbsp;

Valentín Fascendini sigue con protector en Unión por la fisura en el tabique.

Si bien no se descarta una línea de cinco defensores —con el posible ingreso de Juan Pablo Ludueña—, la idea que toma más fuerza por estas horas es la primera, que Madelón afinó en el entrenamiento de este miércoles. Todo quedará definido este jueves, en la práctica final antes del viaje en colectivo a Santiago del Estero.

Los posibles 11 de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona.

