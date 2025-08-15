YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta por el furor que causó Milei

Lo anunció el CEO de la petrolera YPF, quien explicó un plan para transformar las tiendas Full de la compañía

El presidente Javier Milei usa el mameluco de YPF a diario y ahora será comercializado

En el marco del anuncio para transformar sus tiendas Full en un “referente de la gastronomía, los productos regionales y hasta la indumentaria”, el CEO y presidente de YPF , Horacio Marín , anunció que la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta, junto con ropa técnica de trabajo.

Según supo Noticias Argentinas, Marín contó la propuesta durante un evento realizado en Mendoza, en el marco del cual explicó que buscan replicar el modelo Vaca Muerta en el downstream (estaciones de servicio)”, y consolidar la presencia de la compañía en diversos segmentos comerciales.

La línea de indumentaria técnica se lanzará en paralelo con una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de productos regionales que refuercen la identidad de cada estación.

Fuentes de la petrolera dijeron a Noticias Argentinas que el interés por la ropa de Vaca Muerta aumentó cuando el presidente Javier Milei apareció en público con indumentaria técnica de YPF.

Pero explicaron que, su alto costo, debido a la tecnología de seguridad que incorpora, hizo pensar a la compañía la necesidad de mandar a confeccionar versiones de imitación del mameluco más accesibles.

La revelación que hizo Javier Milei sobre el mameluco

En una reciente entrevista en un canal de streaming, Javier Milei reveló: “¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF”.

Javier Milei YPF mameluco tiendas full

"Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: «Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo»… Me dice: «¿Por la plata que está ganando YPF?»… «No, por los mamelucos»", dijo el Presidente.

Incluso, Milei había revelado que se viste con un mameluco de YPF cuando está en la residencia de Olivos, porque le permite jugar con sus perros y hacer "salvajadas".

Qué quieren hacer con las tiendas Full de YPF

Marín destacó que las tiendas Full superaron en ventas a la principal cadena de hamburguesas del país un mes antes de lo previsto.

En el último mes, además, se vendieron 3,1 millones de cafés, lo que representa más de dos tercios del mercado nacional.

Además, Marín contó que la rentabilidad de las tiendas se duplicó desde principios del 2024 y aseguró que buscarán cuadruplicarla para mediados del próximo año.

Los números del fenómeno

YPF Full vendió más de 20 millones de cafés en el primer semestre, un 15% más que en 2024.

Entre enero y julio de 2025, YPF Full registró un crecimiento de casi 15% en sus ventas de café frente al mismo período del año anterior, consolidándose como el favorito de los argentinos.

En esos siete meses, se vendieron 20.002.308 cafés, con un promedio diario de 97.700 unidades.

“En Full trabajamos para ofrecer una propuesta de calidad cada vez más cercana a nuestros clientes. Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina, por eso vamos a comenzar a incorporar productos regionales que representen la identidad y los sabores de cada rincón del país”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Además, desde YPF explicaron que la propuesta “trasciende el café, con resultados destacados en otros productos durante el mismo período: 29.316.448 medialunas, 4.585.619 hamburguesas –que la posicionan como la segunda en ventas a nivel nacional– y 2.021.036 alfajores Full, reflejando la diversidad y atractivo de su oferta”.

Este posicionamiento es posible gracias a una red de más de 1.114 tiendas en todo el país y al trabajo del Real Time Intelligence Center de Comercialización, que permite analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes.

A partir de estos datos, se puede optimizar la oferta tienda por tienda y diseñar experiencias cada vez más personalizadas.

“Desde YPF trabajamos con una mirada integral que combina datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de toda nuestra red”, destacó Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales.