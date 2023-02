A tres años del femicidio de Daniela Cejas, condenaron a perpetua a Javier Sen

Carolina Walker, abogada querellante manifestó: "Como yo decía en mis alegatos de apertura y clausura en el juicio, no es suficiente nunca una condena por más que sea a perpetua para satisfacer el pedido de justicia por la muerte de una mujer como Daniela, que además de ser una mujer que era madre, hija, hermana, era una referente institucional y la pérdida que ha provocado su muerte ha sido irreparable. Esperamos que la familia y la ONG puedan tener paz".

"Para nosotros es una satisfacción inmensa haber obtenido esta condena, lo mismo que para la fiscal que ha hecho un excelente trabajo y en conjunto con el doctor Pautasso y ahora a esperar, porque seguramente va a haber un recurso y tendremos que defender esta sentencia en la cámara, pero estamos convencidos de la culpabilidad de Sen", agregó.

juicio femicidio Daniela Cejas 2.jpg Juicio por el femicidio de Daniela Cejas José Busiemi/ UNO Santa Fe

En tanto la fiscal que representó al MPA en el debate oral, Ana Laura Gioria agregó: “Si bien aún no conocemos los fundamentos de los jueces, valoramos que la condena fue resuelta por unanimidad por los tres magistrados, quienes también mantuvieron la misma calificación –con las dos agravantes– que propusimos desde la Fiscalía”, remarcó la fiscal.

Asfixia

El femicidio de Cejas fue cometido entre las 21 y las 23 del sábado 18 de enero de 2020 en la sede de la Asociación Civil Generar ubicada en 4 de Enero al 6600. La entidad lleva a cabo acciones en contra de la violencia de género y al momento del ilícito, la víctima era la vicepresidenta.

“En los primeros momentos no era evidente que se trataba de una muerte violenta. Hubo que esperar los resultados de la autopsia, de estudios médicos y otros complementarios”, precisó la fiscal. “No obstante ello, desde el primer momento la investigación fue encarada como un posible femicidio”, agregó.

En tal sentido, la fiscal señaló que “el acusado siempre actuó con la intención de quitarle la vida a Daniela. La atacó con golpes de puño y la asfixió a través de maniobras compresivas sobre el cuello y las cervicales”.

asociación Generar.jpg La sede de la asociación Generar en el momento en que se cometió el femicidio, enero 2020. Jose Busiemi Uno Santa fe

"Cínico y perverso"

“Llegamos al acusado a partir del aporte que realizaron testigos y personas del círculo más íntimo de Daniela. Esos testimonios nos permitieron confirmar que el ataque fue cometido en un claro contexto de violencia de género y en tal sentido, avanzamos con la detención del condenado, su imputación y posterior acusación”, destacó Gioria.

Por último la fiscal también se refirió a la conducta de Sen luego de cometer el delito. “Fue cínico y perverso, porque se acercó a los seres queridos de Daniela, asistió al velorio de ella y hasta colaboró y participó en las marchas organizadas por Generar para pedir justicia por el femicidio”, concluyó la fiscal.

Por último Liliana Loyola, de la asociación Generar manifestó: "Uno tiene la preocupación siempre de la justicia que tiene esta concepción patriarcal pero en este caso, el juez ya tiene antecedentes de haber aplicado la perspectiva de género en otros juicios, por lo que estábamos bastante confiadas en que esta iba a ser la sentencia".

Pero por otro lado admitió: "Me queda un dejo de sabor agridulce, primero por los tres años que tuvimos que esperar para que se haga justicia por Daniela. Faltaban dos días de vencerse la preventiva del imputado y todavía no sabíamos si se hacía o no el juicio, pero también en la jornada de hoy nos sentimos violentadas porque sucedió lo mismo que cuando quisimos ser querellantes y no dejaron que lo seamos, sabiendo que fue el lugar donde sucedió el asesinato y además Daniela era la vicepresidenta y una referente fundamental".

daniela Cejas.jpg Daniela Cejas redes sociales

daniela cejas marcha.jpg

Por su parte Maricruz Hayes, también integrante de la ONG destacó: "Desde la Oficina de Gestión Judicial hablaban de una cuestión de seguridad para no dejarnos ingresar, y la realidad es que no íbamos a entorpecer el proceso, no íbamos a agredir a familiares, ya que hemos transitado el proceso con respeto, mas allá de la amargura por lo sucedido.

