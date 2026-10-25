Crimen en el Fonavi San Jerónimo: condenaron a un hombre a 25 años de prisión por un homicidio y cuatro intentos de asesinato

El hombre fue hallado culpable del crimen de Santiago Ismael Baroni, ocurrido en marzo de 2024 en el Fonavi San Jerónimo, y de otros cuatro ataques con armas de fuego. También fue condenado por la tenencia ilegal de un arma de guerra y una tentativa de robo.

Condena de 25 años. El hombre fue sentenciado por homicidio y cinco tentativas.

Un hombre de 47 años, identificado como Alberto Eduardo Jumilla, fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio de Santiago Ismael Baroni y las tentativas de homicidio de otras cuatro personas , en hechos cometidos en la ciudad de Santa Fe durante 2024. Además, recibió condena por la tenencia indebida de un arma de fuego de guerra y una tentativa de robo.

La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. El tribunal estuvo integrado por los jueces Leandro Lazzarini, Gustavo Urdiales y Nicolás Falkenberg. El fiscal Gonzalo Iglesias investigó los delitos y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

Jumilla también fue declarado reincidente. Según explicó Iglesias, esa condición implica que deberá cumplir íntegramente la pena de 25 años de prisión. El fiscal señaló, además, que el condenado estaría vinculado con una de las facciones de la barrabrava del Club Atlético Colón.

El homicidio en el Fonavi San Jerónimo

El crimen de Baroni ocurrió alrededor de las 17 del martes 5 de marzo de 2024, en un espacio público interno de la manzana 11 del Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario.

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De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Jumilla llegó al lugar vestido como cartonero y llevaba una bolsa de basura en cuyo interior ocultaba un arma de fuego. Allí se acercó a las víctimas, las saludó y conversó con ellas antes de iniciar el ataque.

Según relató Iglesias, el agresor disparó de manera repentina contra Baroni y otros tres hombres que estaban con él, con la intención de matarlos.

Baroni recibió heridas en distintas partes del cuerpo y murió minutos después. Los otros tres hombres también resultaron heridos, aunque no en zonas vitales, y sobrevivieron tras recibir atención médica.

Otro ataque a balazos en agosto

Entre las tentativas de homicidio por las que fue condenado también se encuentra un ataque ocurrido el viernes 9 de agosto de 2024, poco después del mediodía, en inmediaciones de calle Zavalía al 400.

En ese caso, la investigación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Según la acusación, Jumilla intercambió unas palabras con un hombre que estaba sentado sobre una motocicleta y luego le disparó con la intención de matarlo.

La víctima fue trasladada al hospital Cullen, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Permaneció internada con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica, hasta que finalmente recibió el alta médica.

Una pistola 9 milímetros con la numeración suprimida

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió el miércoles 19 de junio de 2024, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Tarragona al 600.

En el procedimiento, personal policial secuestró una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida y un cargador que contenía cinco proyectiles intactos. En el inmueble se encontraban Jumilla y otros dos hombres.

Por este episodio, el condenado también recibió una pena por la tenencia indebida de un arma de fuego de guerra.

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La tentativa de robo a una mujer

El cuarto episodio atribuido a Jumilla ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo 11 de agosto de 2024, en inmediaciones de Urquiza y J. J. Paso.

Según la investigación, el hombre abordó a una mujer, la tomó del cuello y la arrojó al suelo. Luego la amenazó de muerte, le sustrajo el teléfono celular y escapó corriendo.

La víctima pidió ayuda a los gritos y efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones iniciaron una persecución. Jumilla fue aprehendido en un descampado ubicado en la intersección de Urquiza y Loyola, con el celular de la mujer en su poder.

Los delitos incluidos en la condena

La sentencia declaró a Jumilla autor del homicidio calificado de Baroni por el empleo de un arma de fuego y de las tentativas de homicidio calificadas, también por el uso de armas de fuego, contra otras cuatro personas. Asimismo, fue condenado por la tenencia indebida de un arma de fuego de guerra y por tentativa de robo.

Durante el procedimiento abreviado, Jumilla admitió su culpabilidad y, junto con su defensor, manifestó su conformidad con las calificaciones legales, la pena solicitada por la Fiscalía y el mecanismo elegido para resolver la causa.

Según informó el MPA, los familiares de Baroni y del hombre que permanecía internado en el hospital Cullen, así como las víctimas de los otros hechos, fueron informados sobre lo resuelto y expresaron su conformidad.