"Pistolón" Perezlindo quedó en prisión preventiva por robos y por fugarse de una comisaría en Rincón

La medida fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini a pedido del fiscal Omar De Pedro. El acusado está imputado por dos robos cometidos en San José del Rincón y por haberse escapado de una dependencia policial tras ser detenido. Posee antecedentes condenatorios por delitos contra la propiedad en la Costa santafesina.

Matías Ezequiel "Pistolón" Perezlindo continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene como principal acusado de dos robos cometidos en San José del Rincón y de haberse fugado de una comisaría luego de ser aprehendido. La prisión preventiva fue ordenada este martes por el juez Leandro Lazzarini, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar había sido solicitada por el fiscal Omar De Pedro , quien sostuvo que existían riesgos procesales suficientes para justificar que el imputado permanezca privado de su libertad durante el desarrollo de la causa.

"La Defensa propuso medidas alternativas, pero el magistrado entendió que resultaban insuficientes para neutralizar los peligros procesales", explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además, el fiscal remarcó que el acusado cuenta con antecedentes penales condenatorios por delitos contra la propiedad cometidos en la zona de la Costa santafesina.

Robos durante la madrugada

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de junio en San José del Rincón.

Según la acusación, alrededor de la 1.30, Perezlindo y otro hombre que aún no fue identificado escalaron el tapial de una vivienda ubicada sobre calle Del Rocío al 2700, ingresaron al inmueble y sustrajeron una caja de herramientas.

Horas más tarde, el imputado habría ingresado a otra vivienda de la misma cuadra, de donde robó un televisor.

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La fuga de la comisaría

Tras los robos, Perezlindo fue detenido por efectivos policiales y trasladado a una dependencia de la zona. Sin embargo, la investigación sostiene que alrededor de las 7 de la mañana logró escapar.

Según reconstruyó la Fiscalía, el acusado aprovechó que las esposas estaban flojas, empujó a uno de los policías que lo custodiaba y huyó corriendo de la comisaría.

Luego de permanecer prófugo durante varios días, fue recapturado y nuevamente puesto a disposición de la Justicia.

Los delitos atribuidos

En esta etapa del proceso, la Fiscalía le atribuyó a Matías Ezequiel "Pistolón" Perezlindo la coautoría de robo calificado por escalamiento, robo simple y evasión, delitos por los que continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.