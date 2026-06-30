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Gutiérrez minimizó la ausencia de autoridades de los ministerios públicos: "No hay que dar por el pito más que lo que el pito vale"

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe restó relevancia a la falta de presencia de las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa en el acto de inauguración del nuevo edificio judicial

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de junio 2026 · 13:47hs
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Gutiérrez minimizó la ausencia de autoridades de los ministerios públicos: No hay que dar por el pito más que lo que el pito vale

Con una frase popular, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, le bajó el tono a uno de los gestos más comentados de la jornada: la ausencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora provincial Estrella Moreno Robinson en el acto de inauguración del nuevo "Anexo Palacio de Justicia".

"No hay que dar por el pito más que lo que el pito vale", sostuvo el magistrado, en referencia a la falta de presencia de ambos titulares de los ministerios públicos.

El conflicto de fondo

La frase de Gutiérrez se da en el marco de una disputa que escaló en los últimos meses entre la Corte y los ministerios públicos por la asignación de oficinas en el nuevo complejo, de más de 22.000 metros cuadrados cubiertos. El MPA, con el respaldo del MPD, presentó un recurso de revocatoria acompañado de un pedido de medida cautelar de "no innovar", con el objetivo de frenar cualquier mudanza o reasignación de espacios antes de la inauguración.

El reclamo de los ministerios públicos apunta a que la Corte modificó de forma unilateral el destino original de los pisos cuarto y quinto del edificio, que ya contaban con un diseño y un cableado informático preadjudicados para la Fiscalía y la Defensa.

La oferta de la Corte y el rechazo de los ministerios

Frente a este escenario, Gutiérrez remarcó que de su parte hubo voluntad de acuerdo: "Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Le dimos el sexto piso de este nuevo Tribunal y también el edificio que será desalojado del Fuero Laboral", afirmó, en referencia a la oferta de ceder el último piso del nuevo complejo y transferir el inmueble de Peatonal San Martín 2651.

Gutiérrez
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