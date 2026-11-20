El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue declarado culpable del homicidio cometido en 2018 en Villa Lugano. Cumplirá la pena bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.

Condena a Pity Álvarez. Fue sentenciado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este jueves a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro dictaron el veredicto condenatorio por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El músico no estuvo presente en la sala de audiencias ni participó de manera virtual durante la lectura de la sentencia.

El tribunal estableció que Álvarez cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y con una tobillera electrónica, luego de un proceso judicial que se extendió durante más de ocho años desde el hecho.

Los pedidos de la querella, la Fiscalía y la defensa

Durante los alegatos, las partes habían planteado distintas posiciones sobre la responsabilidad penal del músico. La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó una condena de 11 años y dos meses de prisión.

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Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes pidió una pena de 18 años y seis meses, mientras que la defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del acusado.

Las últimas palabras de Pity Álvarez antes del veredicto

Antes de que se conociera la decisión del tribunal, Álvarez realizó sus últimas declaraciones mediante una videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar.

En su intervención, cuestionó la postura de la Fiscalía y sostuvo que el alegato le había parecido “un poco excesivo”. También recordó su declaración durante el juicio y explicó que había intentado contextualizar lo ocurrido.

“Me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó.

Luego, reiteró sus cuestionamientos al planteo fiscal y dejó la resolución en manos de los magistrados: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.

La espera de los fanáticos en las inmediaciones del tribunal

Antes de anunciar el fallo, los jueces dispusieron un cuarto intermedio de una hora para deliberar. Mientras tanto, en las inmediaciones del tribunal se reunieron seguidores del músico, algunos de ellos con instrumentos, para interpretar canciones de su trayectoria.

La condena puso fin a una instancia judicial que se extendió durante más de ocho años por el crimen ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018.