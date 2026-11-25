Un hombre de 33 años y una mujer de 28 son investigados como coautores del homicidio ocurrido la semana pasada en una vivienda de calle Córdoba al 2.200. Según la Fiscalía, la mujer atacó a la víctima con un cuchillo y le asestó dos puñaladas en el pecho.

Prisión preventiva para la pareja investigada por el crimen de Yazmina Cañon

Un hombre de 33 años y una mujer de 28, que son pareja, quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Yazmina Cañon , ocurrido el lunes de la semana pasada en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre durante una audiencia realizada este miércoles por la mañana en los tribunales de la capital provincial. El planteo había sido formulado por la fiscal María Laura Urquiza, quien investiga a ambos imputados como coautores del crimen.

La Defensa de las dos personas se opuso a que permanecieran detenidas y propuso medidas alternativas, pero el magistrado rechazó ese planteo y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía.

Dos puñaladas en el pecho

Durante la audiencia, Urquiza precisó que el homicidio ocurrió alrededor de las 5.30 del lunes pasado en la vivienda de la víctima, ubicada en calle Córdoba al 2.200.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscal, los dos investigados llegaron al domicilio y actuaron con roles diferenciados. Mientras el hombre discutía con Cañon, la mujer habría utilizado un cuchillo para atacarla.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación sostuvo que la imputada le asestó dos puñaladas a la altura del pecho, que le provocaron lesiones cortopunzantes y la muerte de manera inmediata.

La Fiscalía atribuye a ambos imputados haber actuado con conocimiento y voluntad de matar a la víctima. Por el momento, los dos permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.