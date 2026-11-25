El hombre, de 33 años, quedó en prisión preventiva acusado de comprar armas como legítimo usuario y desviarlas al mercado ilegal. La investigación sostiene que las operaciones se realizaron entre marzo de 2025 y enero de este año.

Lo buscaban desde hacía meses y lo detuvieron cuando iba a la cancha de Colón: compraba armas y las desviaba al mercado ilegal

Un hombre que tenía un pedido de detención vigente y permanecía prófugo desde hacía meses fue identificado por la Policía en las inmediaciones del estadio de Colón, cuando se desarrollaba un operativo de prevención antes de un partido de fútbol. Su detención permitió avanzar en una investigación que lo señala por haber adquirido nueve armas de fuego como legítimo usuario para luego desviarlas hacia el mercado ilegal.

El hombre, de 33 años e iniciales EAM, quedó en prisión preventiva por disposición del juez José Luis García Troiano, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La medida había sido solicitada por el fiscal Ignacio Orio, quien está a cargo de la investigación.

Según la atribución fiscal, el imputado compró nueve armas de distintos calibres con la finalidad de entregarlas a personas que no estaban registradas ante el Registro Nacional de Armas (RENAR). La calificación penal provisoria es la de autor de entrega ilegal de armas de fuego.

Nueve armas y operaciones bajo investigación

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, las transacciones se realizaron entre marzo de 2025 y enero de este año. El listado de armas incluye cinco pistolas calibre 9 milímetros, dos calibre 22 y una calibre .380.

Orio también señaló que las operaciones se concretaron por montos de dinero cuya procedencia el investigado no pudo justificar legalmente. Además, indicó que en mayo de este año el RENAR lo inhabilitó para adquirir o transferir material balístico.

Otro de los elementos incorporados a la investigación fue un allanamiento realizado el lunes de la semana pasada en el domicilio que el hombre había declarado como lugar de guarda de las armas ante el organismo nacional, ubicado en Roque Sáenz Peña al 1.200. Sin embargo, los agentes que participaron del procedimiento no encontraron allí ninguno de los elementos registrados.

La detención en la cancha de Colón

El imputado tenía un pedido de detención vigente, pero logró mantenerse prófugo durante meses. Su localización se produjo el sábado 14 de este mes, cuando fue identificado en las inmediaciones del estadio de Colón, durante un operativo de prevención y control dispuesto por la Policía provincial antes de un encuentro futbolístico.

Una vez que los agentes corroboraron su identidad, concretaron la detención.

En la audiencia, el fiscal Orio sostuvo que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio que justificaban la prisión preventiva. Aunque la defensa propuso medidas alternativas, el juez rechazó el planteo y ordenó que el imputado permanezca privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.