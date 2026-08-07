El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna

El fiscal regional Jorge Nessier recibió a la madre de la primera víctima y reconoció las demoras registradas en la causa. Además, confirmó que se investigará si existieron irregularidades en la actuación del organismo. En paralelo, el Ministerio de Salud dejó sin efecto la designación del médico Esteban Albarenque en el Hospital Iturraspe.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió disculpas formalmente a la madre de la primera denunciante del médico pediatra Esteban Albarenque, imputado por presuntos delitos de abuso sexual. El encuentro estuvo encabezado por el fiscal regional de la Primera Circunscripción Judicial, Jorge Nessier, quien también anunció la apertura de una investigación interna para determinar si existieron fallas en el tratamiento del expediente.

La decisión se conoció luego de que trascendiera públicamente el relato de la madre de la niña, quien denunció que al consultar por el avance de la causa recibió como respuesta, por parte de una secretaria de la Fiscalía, que el organismo se encontraba "desbordado" de trabajo y que el caso no constituía una prioridad.

Nessier manifestó las disculpas institucionales por lo sucedido y adelantó que se analizará el desempeño de quienes intervinieron en el trámite de la investigación. En caso de detectarse irregularidades, no descartó dar intervención a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.

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Investigan posibles irregularidades

La investigación administrativa buscará establecer si existieron demoras injustificadas o incumplimientos en el tratamiento de la denuncia presentada por la familia de la víctima.

El caso cobró mayor relevancia luego de que, durante la audiencia imputativa realizada el pasado 31 de julio, el juez que interviene en la causa cuestionara tanto el archivo de una denuncia anterior como la demora registrada en la investigación iniciada en 2024, observaciones que derivaron en la decisión del MPA de revisar su actuación.

El Ministerio de Salud rescindió la designación del médico

En paralelo, el Ministerio de Salud de la provincia dejó sin efecto la designación de Esteban Albarenque como profesional ayudante de guardia suplente reemplazante del Hospital José Bernardo Iturraspe.

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La medida fue adoptada mediante una resolución ministerial que argumenta que la permanencia del profesional resultaba incompatible con el funcionamiento del servicio y que era necesario resguardar la integridad psicofísica del equipo de trabajo.

Tres denuncias reunidas en una misma causa

Actualmente, la investigación reúne tres denuncias por presuntos abusos sexuales atribuidos al pediatra.

La primera corresponde a una niña que tenía siete años al momento de los hechos, ocurridos entre 2020 y 2021. Según la investigación, los abusos habrían sucedido en el domicilio familiar cuando Albarenque, entonces pareja de una de sus hermanas, permanecía allí durante la noche. La menor reveló lo ocurrido en 2024 y su madre formalizó la denuncia.

El segundo episodio denunciado ocurrió en 2022 en el Hospital Iturraspe, donde una adolescente de 13 años aseguró haber sido abusada durante una consulta médica. Si bien fue la primera denuncia formal contra el profesional, la investigación fue archivada ese mismo año.

La tercera denuncia fue presentada a fines de julio de este año por una mujer mayor de edad, quien relató un hecho de características similares ocurrido en un sanatorio privado.

Las coincidencias entre los testimonios llevaron a la Fiscalía a solicitar la reapertura de la causa archivada en 2022, decisión que fue autorizada judicialmente. A partir de esa resolución, los tres expedientes fueron unificados y el médico quedó formalmente imputado por los presuntos abusos sexuales.