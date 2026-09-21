Uno Santa Fe | Judiciales | AMIA

Causa AMIA: procesaron a ocho iraníes y libaneses y avanza el juicio en ausencia

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y un libanés por sus presuntas responsabilidades en el atentado de 1994. También dispuso embargos de US$500 millones para cada uno.

21 de septiembre 2026 · 19:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Causa AMIA. Procesaron a 7 iraníes y 1 libanés por atentado de 1994.

Causa AMIA. Procesaron a 7 iraníes y 1 libanés por atentado de 1994.

A más de 32 años del atentado contra la sede de la AMIA, la causa dio un nuevo paso judicial. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y a un ciudadano libanés, a quienes atribuyó distintos grados de responsabilidad en la planificación y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

La resolución, de 648 páginas, fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784, que permite avanzar con el proceso penal pese a que los acusados permanecen prófugos fuera del país. Además, Rafecas dispuso un embargo de US$500 millones sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados.

Los ocho procesados y los roles atribuidos

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el magistrado, la decisión de llevar adelante el atentado habría sido adoptada en 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y posteriormente ejecutada por Hezbollah mediante una estructura de apoyo regional y local.

Entre los procesados como autores mediatos se encuentran Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia de Irán; Ali Velayati, quien ocupaba la Cancillería iraní; Mohsen Rezai, por entonces comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien estaba al frente de la fuerza Al Quds.

LEER MÁS: Con Milei presente, la AMIA volvió a exigir avances en la causa por el atentado: "Está adormecida o cajoneada"

Como cómplices necesarios, Rafecas procesó a Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní; y Ahmad Asghari, señalado en la investigación como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, ciudadano libanés vinculado a Hezbollah. El juez le atribuyó un papel central en la coordinación de la etapa final de la operación.

Cómo se reconstruyó el atentado

Según la resolución, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, que posteriormente fue acondicionada y cargada con explosivos. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para concretar el ataque contra la sede de la AMIA.

El atentado provocó 85 muertes, 151 personas heridas y graves daños materiales. Los hechos fueron encuadrados judicialmente como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas también calificó el ataque como crimen de lesa humanidad y sostuvo que puede ser encuadrado en la figura de genocidio conforme al Derecho Internacional.

La resolución dispuso, además, la falta de mérito de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. En tanto, el magistrado no avanzó sobre la situación de otras personas mencionadas históricamente en la investigación por encontrarse fallecidas, según consta en la resolución.

El camino hacia el juicio en ausencia

El procesamiento constituye un nuevo avance dentro del mecanismo de juicio en ausencia incorporado al ordenamiento jurídico argentino. La medida todavía puede ser apelada por las defensas.

Si la resolución queda firme luego de las instancias de revisión correspondientes, el juzgado deberá continuar con los pasos procesales necesarios para avanzar hacia un eventual juicio oral y público en ausencia de los acusados.

De esta manera, la investigación judicial por el atentado a la AMIA vuelve a atravesar una instancia decisiva, más de tres décadas después del ataque que dejó 85 víctimas fatales.

AMIA juicio ocho atentado
Noticias relacionadas
Policías presos. Tres efectivos de Esperanza fueron enviados a prisión preventiva por 30 días tras ser imputados por cohecho.

Esperanza: tres policías quedaron presos por cobrar coimas para realizar verificaciones "fantasma" de vehículos

Prisión preventiva. Dictada para el hombre acusado por el femicidio de Naiara Coronel.

Prisión preventiva para el hombre acusado del femicidio de Naiara Coronel: las pericias detectaron líquido inflamable

Laureano Cardozo, víctima de un asesinato al azar ocurrido en medio de una semana violenta en agosto de 2023.

Dos sicarios fueron condenados a 28 y 18 años por un crimen al voleo y dos balaceras ocurridos en Rosario en 2023

Femicidio en el barrio 12 de Octubre: imputaron al hombre acusado de quemar y matar a su pareja.

Femicidio en barrio 12 de Octubre: imputaron al hombre acusado de quemar a su pareja y la defensa habló de un "accidente"

Lo último

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Último Momento
Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social