Condenaron a 20 años de prisión al asesino de un cuidacoches en inmediaciones del Hipódromo de Santa Fe

La Justicia provincial condenó a Nicolás José Mesa por el homicidio de Osvaldo Héctor Sánchez, ocurrido durante la Fiesta de la Cumbia en 2023. El tribunal consideró probado que disparó contra la víctima en la zona norte de la ciudad

iLa Justicia santafesina condenó a 20 años de prisión a Nicolás José Mesa , de 30 años, por el homicidio de Osvaldo Héctor Sánchez , cometido en marzo de 2023 en la zona norte de la ciudad de Santa Fe . La sentencia fue dictada por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó este miércoles en los tribunales de la capital provincial.

El tribunal estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Gustavo Urdiales y Héctor Aiello. En tanto, la investigación y la acusación durante el debate estuvieron a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni .

El representante del Ministerio Público de la Acusación valoró que los magistrados hayan resuelto condenar al acusado “por unanimidad, con la misma calificación penal planteada por la Fiscalía y con una pena muy similar a la solicitada”.

Mesa fue condenado como autor del delito de homicidio doloso calificado por el empleo de arma de fuego. Además, fue declarado reincidente por segunda vez debido a antecedentes penales condenatorios previos tanto en la Justicia Federal como Provincial.

El crimen ocurrió durante la Fiesta de la Cumbia

El homicidio ocurrió el domingo 5 de marzo de 2023, minutos antes de las 23.30, en la intersección de avenida Blas Parera y Gorostiaga, en inmediaciones del Hipódromo de Santa Fe.

Según detalló el fiscal, la víctima estaba trabajando como cuidacoches debido a la gran concurrencia de personas por la realización de La Fiesta de la Cumbia.

“Desde una corta distancia, Mesa le disparó en reiteradas oportunidades con un arma de fuego y logró que tres proyectiles impactaran en el cuerpo de la víctima”, sostuvo Giavedoni durante el juicio.

Tras el ataque, Sánchez fue trasladado al nuevo Hospital Iturraspe, donde permaneció internado hasta el 21 de marzo, fecha en la que falleció producto de una falla multiorgánica derivada de las heridas de bala, según confirmó la autopsia.

Testigos y cámaras de seguridad fueron claves

Durante el debate oral, la Fiscalía presentó testimonios, entre ellos el de un testigo de identidad reservada, además de informes balísticos, pericias planimétricas y registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con Giavedoni, todas las pruebas “fueron absolutamente coincidentes” y permitieron reconstruir tanto la mecánica del ataque como la autoría de Mesa.

Las cámaras de seguridad captaron el momento posterior al crimen y mostraron al condenado escapando a pie en dirección a Pasaje Santa Fe. Minutos después, fue detenido por personal policial.

Además, el tribunal rechazó un planteo de la defensa que pretendía invalidar la declaración del testigo reservado que participó del juicio.

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