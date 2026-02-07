Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Que nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

7 de febrero 2026 · 09:34hs
El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 9 de la mañana de 24.2° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la acción plena de un sistema estable debido al ingreso de un sistema de aire frío durante la jornada de ayer, el cual genera que las condiciones mejoren y que las temperaturas desciendan en la región. No obstante ello, la poca potencia del sistema, genera que la mejoría sea muy acotada en el tiempo y con ello ya a partir de mañana domingo las temperaturas máximas deberían retornar a valores relativamente altos , comenzando además nuevamente un proceso de inestabilización gradual a lo largo de la semana que viene, el cual podría estar permitiendo algunas lluvias débiles hacia la tarde del lunes e incrementando la posibilidad de eventos débiles a moderados a partir del día miércoles.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar gradualmente. Temperaturas en ascenso gradual: mínima 21° y máxima 38°. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos e incrementando su intensidad durante la jornada.

En tanto para arrancar la semana se espera un lunes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables, con tendencia gradual a desmejorar con alguna posibilidad de lluvias débiles durante la tarde. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 32°. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, cambiando luego a leves del sur, con oscilaciones entre el suroeste y el este/sureste.

Por último, martes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 19° y ascenso de las máximas, 38°. Vientos calmos a leves de direcciones variables, predominando del sector norte y noreste.

