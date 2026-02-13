Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

Dos disparos en un descampado en las afueras de Recreo causaron en 2021 la muerte de un joven de 19 años que quedó tendido junto a un camino rura l, cerca de una planta industrial, donde un empleado encontró el cuerpo al día siguiente y avisó a la policía. Pasaron dos años hasta que fue detenido el acusado por el crimen, un amigo de la víctima de 28 años que esta semana fue condenado como autor del homicidio. Le dieron 19 años de prisión al finalizar un juicio oral en la ciudad de Santa Fe. La pena conformó a la familia del chico fallecido: “Cierro un capítulo, quiero que mi hijo descanse el paz”, le dijo la mamá a un canal de televisión local.

La condena a Nahuel Elías Costa fue dictada en un fallo unánime de los jueces Rosana Carrara, Lisandro Aguirre y Pablo Busaniche al finalizar un juicio oral, a casi cinco años del caso . El miércoles 21 de abril de 2021 le efectuó dos disparos a Brian Emanuel Paye tras discutir por dos neumáticos . Fue considerado autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma y de la tenencia ilegal de dos armas de fuego y de un arma de guerra.

El crimen ocurrió minutos antes de las 22.30 de ese día en inmediaciones de la fábrica de grasas y alimentos para mascotas Insuga, ubicada a la altura del kilómetro 1,5 de la ruta provincial 70 en las afueras de Recreo, a unos veinte kilómetros de la capital provincial.

Al día siguiente, el jefe de seguridad de la planta industrial llamó a la policía y avisó que uno de los empleados de la planta había visto el cuerpo de un hombre tirado a la vera de un camino rural cuando llegaba a cumplir con su horario de trabajo. Personal del Comando Radioeléctrico fue al lugar y advirtió a un joven tendido en el piso con dos impactos de bala: uno en la frente y el otro en la espalda.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Santa Fe y dos años después del crimen fue detenido el sospechoso. Lo apresaron en marzo de 2023 en un allanamiento a su casa de Recreo, donde se secuestraron varias armas de fuego: dos revólveres calibre 38, una tumbera calibre 22, una carabina y una gran cantidad de municiones de diferente calibre. También se encontró un arma calibre 38 que, de acuerdo con las pericias, fue la utilizada para matar a Paye.

A Costa lo señalaban declaraciones de allegados a la víctima sobre problemas que había tenido con su amigo Brian Paye. Contaron que el conflicto entre ellos había surgido por la compra de dos neumáticos de moto. Un testigo de identidad reservada aseguró que esa noche se había cruzado con Costa, quien le contó lo que había hecho y le exhibió un arma de fuego.

El juicio por el crimen

El fiscal del MPA santafesino Andrés Marchi estuvo a cargo de la acusación en el juicio y solicitó 25 años de prisión para el detenido. Dijo que le efectuó al menos dos disparos a la víctima, que murió en el lugar. “De acuerdo con las pruebas que desplegamos en el juicio, no quedan dudas de que Costa tuvo la intención de quitarle la vida a Paye —indicó—. Detallamos la gran cantidad de diligencias que fuimos realizando hasta que, finalmente, logramos la detención de Costa”.

El encargado de la acusación valoró que el tribunal dictara la condena: “Lo hizo por unanimidad y le impuso una pena que se aproxima al monto que solicitamos en nuestros alegatos”.

La familia del joven de 19 años impulsó la detención del sospechoso y siguió de cerca el caso. La madre de Paye, Hilda Ramona, remarcó su conformidad con la condena en una entrevista con el canal de televisión local Power Max: “Desde un principio dijimos que era él. Teníamos esa seguridad a pesar de que la gente no quería decir nada por miedo. Nos quedamos firmes y gracias a Dios al asesino de mi hijo le dieron 19 años. Estoy conforme porque el fiscal hizo todo, nos ayudó, estuvimos continuamente en contacto y se hizo justicia”.

“Nos llevó tiempo, casi cinco años. A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero estoy conforme con la sentencia —añadió—. Le había prometido a mi hijo cuando cerraron el cajón que cuando se hiciera justicia iba a ir. Ayer volví al cementerio, llevamos flores, siempre acompañada por mis otros hijos. Se cumplió lo que le prometí y con esto cierro un capítulo. Quiero que descanse en paz”.