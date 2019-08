Diego Román: ¿de brutal asesinato a un ataque mortal de perros?

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, afirmó en conferencia de prensa que el propietario del predio donde apareció en la noche del 4 de julio, a las 22.20, el cadáver de Diego Román de 12 años, quedó "imputado de homicidio culposo". Y que conforme al resultado de exámenes de algunos profesionales del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre muestras que fueron extraídas durante un trabajo de campo en la jornada del 26 de julio, un informe abonaría la tesis que al chico lo atacó y lo mató una jauría de perros del dueño del campo.

Investigación

En la conferencia de prensa brindada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Nessier –subrogaba al fiscal regional Carlos Ariotti por licencia– y la fiscal de Homicidios, Ana Laura Gioria, en la mañana del martes 16 de julio, a 11 días del hallazgo del cadáver del Diego Román, los funcionarios expresaron que hasta ese momento se había trabajado intensamente en la investigación no pudiendo establecer con claridad la causa que produjo la muerte de Diego Román y que por ese motivo convocaron a un grupo de profesionales de la medicina en varias disciplinas (entomólogos, anatomapatólogos, odontólogos, bioquímicos y radiólogos) para que revisaran el caso y el cadáver.

El fiscal Jorge Nessier, consultado sobre las declaraciones que hizo en la tarde del 8 de julio el jefe de la morgue judicial santafesina, Pascual Pimpinella, precisó de manera tajante y excluyente: "Las únicas personas autorizadas para brindar información respecto de la investigación sobre la muerte de Diego Román son los fiscales de Homicidios Ana Laura Gioria y Andrés Marchi".

En ese contexto, y sin que públicamente sea conocido el levantamiento de tal restricción judicial, este martes a las 11, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, informó sobre los nuevos peritajes de especialistas de la PDI y además sobre la imputación de homicidio culposo al propietario del campo.

Contradicciones

Luego, desde prensa del Ministerio Público de la Acusación, enviaron a los medios de comunicación una gacetilla explicativa en abierta contradicción con lo expresado por el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, en la que expresan respecto del dueño del campo adonde hallaron el cadáver de Diego Román que "los fiscales ordenaron a los pesquisas de la Policía de Investigaciones que realice la lectura de derechos a una persona mayor de edad, al solo efecto de posibilitar medidas probatorias, ante la eventualidad que pudieran surgir elementos de cargo".

Hay que agregar que este hombre sigue en estado de libertad, nunca estuvo detenido y tampoco fue imputado de delito alguno. Además, no quedó precisado el cargo de homicidio culposo para el propietario del campo, ni por Pullaro ni por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación ya que los extremos de los presupuestos de la culpa no fueron explicados.

Ensañamiento

El lunes 8 de julio en una entrevista que el hizo la periodista Andrea Scándolo en su programa "Al derecho y al revés", el jefe del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial y dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y a cuatro días del hallazgo del cadáver, relató que nunca vio "un caso de ensañamiento como el sufrido por Diego Román". Y agregó, "que las marcas de las heridas que fueron observadas en el cadáver durante la autopsia revelaron que hubo castigo físico violento contra el menor, o sea, aplicación de flagelamiento o torturas, además de tener heridas de arma blanca en todo el cuerpo y algunos cortes que son compatibles con el intento de descuartizamiento al que fue sometido el cadáver, como el cercenamiento parcial de los genitales".

Pimpinella, además, dijo que "Román fue asesinado con uno o varios objetos" ratificando que las heridas son con bordes con filos. Y continuó: "Me llama poderosamente la atención el caso, no es como los casos frecuentes que solemos tener debido a la cantidad de lesiones que tenía el cuerpo. Creo que no había ningún lugar de la superficie del cuerpo que no tenga lesiones.

DIEGO 2.jpg Imágenes del trabajo de la PDI en el lugar dónde encontraron el cuerpo del niño. UNO Santa Fe UNO Santa Fe

Dudas

El cadáver de Diego Román fue exhumado por orden de la Justicia, después de permanecer durante 20 días inhumado en el cementerio de Recreo. Desde entonces, está en la morgue judicial. Se desconoce si los equipos interdisciplinarios de Gendarmería Nacional Argentina trabajaron sobre el cuerpo y si obtuvieron muestras y si existen resultados. Mientras tanto, y como denominador común de este caso, son más dudas que certezas las que rodean la muerte del Diego.