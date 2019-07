Confirmaron que a Diego Román lo torturaron antes de matarlo

El jefe del Cuerpo Médico del Poder Judicial Pascual Pimpinella, en diálogo con el programa "Al derecho y al revés" por LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, afirmó que en sus 20 años de trayectoria profesional "jamás" vio un caso de ensañamiento como el sufrido por Diego Román, el chico de 12 años asesinado entre la madrugada y la tarde del jueves 4 de julio y hallado a las 22.20 del mismo día en un descampado de la zona rural de la ciudad de Recreo.

• LEER MÁS: Secuestraron cuchillas y ropa en diversos allanamientos en Recreo

Flagelo y torturas

Pimpinella dijo que las marcas de las heridas que fueron observadas en el cadáver durante la autopsia revelaron que hubo castigo físico violento contra el menor, o sea, aplicación de flagelamiento o torturas, además de tener heridas de arma blanca en todo el cuerpo y algunos cortes que son compatibles con el intento de descuartizamiento al que fue sometido el cadáver, como el cercenamiento de los genitales.

Al ser consultado sobre si fue asesinado con uno o varios objetos, el especialista respondió que es difícil determinarlo porque hay heridas de distintas características y que "están combinadas y superpuestas unas con otras". Además ratificó que las heridas son de objetos con bordes con filo y no con objetos contundentes.

• LEER MÁS: El o los asesinos intentaron descuartizar el cadáver de Diego Román

"Me llama poderosamente la atención el caso porque no es como los casos frecuentes que solemos tener debido a la cantidad de lesiones que tenía el cuerpo. Creo que no había ningún lugar de la superficie del cuerpo que no tenga lesiones", dijo Pimpinella para graficar la gravedad del caso.

"Lo que llama la atención acá es el ensañamiento porque había muchas lesiones, había pérdidas de tejido ocasionadas por algún objeto con filo", narró y agregó: "Tenía muchas lesiones superficiales su piel".

"La amputación de pene tiene la característica de de haber sido en vida, aunque esto tendrá que ser ratificado por el laboratorio. Por las características de la sangre parecen indicar que las heridas fueron en vida", añadió.