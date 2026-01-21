Uno Santa Fe | Judiciales | crimen

Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

Julián Silva y Miguel Ángel Peverelli aceptaron continuar detenidos. Se los acusa de asesinar a los primos Cabrera, hallados a la deriva en una canoa el pasado 31 de diciembre. La defensa analiza plantear una hipótesis de "exceso en la legítima defensa".

21 de enero 2026 · 16:31hs
Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

El doble crimen que conmocionó a Sauce Viejo durante el cierre de 2025 sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. Los dos puesteros imputados por las muertes de José y Martín Cabrera continuarán privados de su libertad por tiempo indeterminado, luego de que su defensa y la Fiscalía alcanzaran un acuerdo de prisión preventiva, homologado por el juez Gustavo Urdiales.

Los acusados, Julián Silva y Miguel Ángel Peverelli, aceptaron la medida en una audiencia celebrada en la sala 7 de los Tribunales santafesinos. El pacto procesal permite que la investigación avance mientras los sospechosos permanecen detenidos ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

LEER MÁS: Doble crimen en las islas del Coronda: imputaron a los dos puesteros y se conocieron detalles de la investigación

El hecho: una canoa a la deriva y una faena clandestina

El fiscal Andrés Marchi reconstruyó la secuencia que terminó en tragedia. Según la acusación, cerca de las 2 de la mañana del 31 de diciembre, en la zona del arroyo La Blanca, Silva y Peverelli habrían atacado a tiros a los primos Cabrera.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados horas después por vecinos, dentro de una canoa que navegaba sin rumbo por el río Coronda. Dentro de la embarcación, los investigadores encontraron: los cuerpos sin vida de los primos Cabrera, un animal vacuno faenado que habrían sustraído del predio custodiado por los puesteros, un arma de fuego que pertenecía a las víctimas.

¿Legítima defensa?

El abogado defensor José Mohamad explicó que la aceptación de la preventiva es estratégica: necesitan tiempo para analizar el voluminoso expediente y producir pruebas de descargo. No obstante, ya trazó una línea de defensa posible.

Mohamad no descarta plantear que existió una situación violenta previa. El hallazgo de un arma de fuego entre las pertenencias de los Cabrera abre la puerta para que la defensa intente encuadrar el hecho como un exceso en la legítima defensa, alegando que los puesteros reaccionaron ante una amenaza mientras cumplían su tarea de vigilancia del ganado.

Por el momento, la Fiscalía sostiene la calificación de doble homicidio, remarcando que la evidencia vincula de manera directa a Silva y Peverelli con los disparos fatales. Los imputados permanecerán en prisión mientras se aguardan peritajes balísticos y otras medidas clave para determinar si hubo un enfrentamiento o una ejecución.

crimen puesteros Cabrera Sauce Viejo río Coronda canoa
Noticias relacionadas
Giro en la causa del crimen de barrio Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Crimen en barrio Sur: la fiscal calificó la causa como compleja y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Crimen en Bº Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Doble crimen en las islas del Coronda: imputaron a los dos puesteros y se conocieron detalles de la investigación

Doble crimen en las islas del Coronda: imputaron a los dos puesteros y se conocieron detalles de la investigación

Intento de asalto a un camión repartidor en barrio Sur. El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana 

Asalto a un camión repartidor en B° Sur: liberaron al custodio investigado por el crimen de un presunto ladrón

Lo último

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Último Momento
Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Daniel Vila: Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"