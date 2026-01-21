Doble crimen en el río Coronda: los puesteros seguirán presos mientras se investiga un posible enfrentamiento

Julián Silva y Miguel Ángel Peverelli aceptaron continuar detenidos. Se los acusa de asesinar a los primos Cabrera, hallados a la deriva en una canoa el pasado 31 de diciembre. La defensa analiza plantear una hipótesis de "exceso en la legítima defensa".

El doble crimen que conmocionó a Sauce Viejo durante el cierre de 2025 sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. L os dos puesteros imputados por las muertes de José y Martín Cabrera continuarán privados de su libertad por tiempo indeterminado , luego de que su defensa y la Fiscalía alcanzaran un acuerdo de prisión preventiva, homologado por el juez Gustavo Urdiales.

Los acusados, Julián Silva y Miguel Ángel Peverelli, aceptaron la medida en una audiencia celebrada en la sala 7 de los Tribunales santafesinos. El pacto procesal permite que la investigación avance mientras los sospechosos permanecen detenidos ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

El hecho: una canoa a la deriva y una faena clandestina

El fiscal Andrés Marchi reconstruyó la secuencia que terminó en tragedia. Según la acusación, cerca de las 2 de la mañana del 31 de diciembre, en la zona del arroyo La Blanca, Silva y Peverelli habrían atacado a tiros a los primos Cabrera.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados horas después por vecinos, dentro de una canoa que navegaba sin rumbo por el río Coronda. Dentro de la embarcación, los investigadores encontraron: los cuerpos sin vida de los primos Cabrera, un animal vacuno faenado que habrían sustraído del predio custodiado por los puesteros, un arma de fuego que pertenecía a las víctimas.

¿Legítima defensa?

El abogado defensor José Mohamad explicó que la aceptación de la preventiva es estratégica: necesitan tiempo para analizar el voluminoso expediente y producir pruebas de descargo. No obstante, ya trazó una línea de defensa posible.

Mohamad no descarta plantear que existió una situación violenta previa. El hallazgo de un arma de fuego entre las pertenencias de los Cabrera abre la puerta para que la defensa intente encuadrar el hecho como un exceso en la legítima defensa, alegando que los puesteros reaccionaron ante una amenaza mientras cumplían su tarea de vigilancia del ganado.

Por el momento, la Fiscalía sostiene la calificación de doble homicidio, remarcando que la evidencia vincula de manera directa a Silva y Peverelli con los disparos fatales. Los imputados permanecerán en prisión mientras se aguardan peritajes balísticos y otras medidas clave para determinar si hubo un enfrentamiento o una ejecución.