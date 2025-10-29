Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Un hombre de 49 años fue imputado por el doble crimen que tuvo como víctimas a su expareja Carol Mora y a Martín Blanco, amigo de ella

Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años, las víctimas

Un hombre de 49 años fue imputado por el doble crimen ocurrido en Reconquista el pasado 19 de octubre . Uno de los hechos fue calificado como femicidio dado que el acusado tenía una relación con la mujer asesinada. La otra víctima era un amigo de ella que fue baleado en el mismo momento delante de otras personas que aportaron información como testigos.

Hernán Efraín I. quedó en prisión preventiva al ser imputado este martes por el fiscal provincial Sebastián Galleano como autor de los asesinatos de Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años . El Juez Gonzalo Basualdo confirmó la medida cautelar tras finalizar la audiencia en Reconquista en la que el acusado estuvo presente.

carol martin reconquista Pedidos de justicia por parte de los familiares de Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años gentileza

El acusado fue denunciado por su propia madre, luego de que el mismo domingo del hecho el hombre le confesó haber cometido el doble crimen. Horas después, sobre la tarde del 20 de octubre, fue detenido cuando salía de su vivienda en un auto en el que llevaba un revólver calibre 38.

Doble asesinato

Según la acusación del Fiscal, el acusado mató a Carol Mora y Martín Blanco el domingo 19 de octubre a las 15.30 dentro de una vivienda de Misiones al 2700 de Reconquista. En la casa, además de las dos víctimas y el imputado, había otras dos personas que luego declararon como testigos.

De acuerdo a la investigación, el imputado ingresó a la casa y disparó contra Mora y contra Blanco. Luego trasladó el cuerpo de la mujer en el baúl de su auto hacia un descampado para descartarlo y donde finalmente fue hallado. El hombre asesinado, en tanto, fue hallado en la misma casa en la que ocurrió el hecho.

El hombre fue imputado por homicidio triplemente calificado respecto de la mujer, por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Por el crimen de Blanco le imputaron homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ambos casos le atribuyen además la portación ilegítima del revólver utilizado en el doble asesinato.

Calificación de femicidio

La imputación del homicidio calificado por violencia de género, es decir femicidio, fue justificada por el fiscal por la relación previa que el imputado tenía con la víctima. "El acusado había mantenido una relación de pareja con Mora que se había caracterizado por la violencia de género", explicó el fiscal Galleano.

"La víctima se encontraba en estado de indefensión frente al contexto de violencia de género y de dominación que ejercía hacía ella a través de amenazas y persecución previa", profundizó. el acusador. En ese sentido la pena en expectativa por el femicidio es de prisión perpetua.

• LEER MÁS: Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso