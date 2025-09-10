Uno Santa Fe | Judiciales | grooming

El cruel negocio del grooming: condenaron a un hombre por engañar a una menor y vender sus videos íntimos

Se trata de Gerónimo Daniel Roldán, de 29 años, quien vendió las filmaciones a través de perfiles falsos que estaban a nombre de ella. Se le impuso una pena a tres años y seis meses de prisión.

10 de septiembre 2025 · 18:59hs
Un hombre de 29 años identificado como Gerónimo Daniel Roldán fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber engañado a una adolescente para que le envíe videos íntimos de ella y luego los vendió en las redes sociales, conductas que configuraron el delito de grooming.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Olivera, en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Sebastián Marichal estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Según indicó, “si bien valoramos la sentencia condenatoria, aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar lo que llevó al magistrado a resolver de la forma en la que lo hizo, sobre todo en relación al monto de la pena”. Al respecto, mencionó que “los tres años y seis meses de prisión resultaron de la unificación con otra pena que Roldán”.

Fotos y videos

Marichal afirmó que “durante 2020, el condenado engañó a la víctima para que le envíe fotos y videos íntimos a través de Facebook”, y precisó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”. En tal sentido, remarcó que “esas conductas configuraron el delito de grooming”.

El fiscal también sostuvo que “entre octubre y noviembre de 2021, Roldán ofreció a la venta las filmaciones de la víctima”, y subrayó que “lo hizo en Facebook e Instagram a través de perfiles falsos a nombre de ella”.

El funcionario del MPA detalló que “en el marco de un allanamiento, al condenado se le secuestraron un teléfono celular, dos computadoras, tres discos rígidos, una tarjeta de memoria, un pendrive y un dispositivo tipo posnet de una billetera virtual que fueron decomisados”.

Roldán fue condenado como autor de los delitos de grooming y de ofrecimiento, publicación y comercio de los videos íntimos de la víctima.

