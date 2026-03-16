Estafas en el hospital Iturraspe: confirmaron la condena a dos exempleados por el escándalo del Fondo del 30%

El tribunal ratificó las penas de prisión condicional y la devolución del dinero obtenido de manera irregular

La Justicia de Santa Fe confirmó la condena impuesta en primera instancia a dos exempleados del hospital Iturraspe por estafas vinculadas al denominado “Fondo del 30%” , un sistema de distribución de recursos que se reparte entre los trabajadores activos del nosocomio.

Los condenados son Jorge Alberto Carnaghi (51) y María Belén Milessi (43) . Ambos habían sido sentenciados en diciembre de 2024 en un juicio abreviado , en el que se les impuso tres años de prisión de cumplimiento condicional . Además, se ordenó la devolución de 41 millones de pesos por parte de Carnaghi y 1,2 millones por Milessi .

La confirmación de la sentencia fue dispuesta por el camarista Fabio Mudry, quien revocó un fallo previo de segunda instancia y ratificó lo resuelto en el procedimiento abreviado. En las audiencias ante la Cámara intervino el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Arietti.

La discusión por la calificación penal

Durante el proceso de revisión, cinco empleados del hospital Iturraspe se constituyeron como querellantes y apelaron la sentencia del juicio abreviado al considerar que los hechos debían encuadrarse como asociación ilícita.

En noviembre de 2025, el camarista Jorge Andrés rechazó ese planteo, aunque declaró la invalidez de la sentencia original por entender que la calificación de estafa no era correcta y que los hechos debían encuadrarse en el delito de peculado, al considerar que los fondos involucrados eran públicos.

Sin embargo, tras una apelación horizontal presentada por la defensa, el camarista Mudry revisó el caso y concluyó que los fondos del “Fondo del 30%” tienen carácter privado, aunque sean liquidados por empleados públicos.

Según explicó el fiscal Arietti, esto se debe a que el dinero proviene del recupero de prestaciones médicas a pacientes con obra social o medicina prepaga, y forma parte del salario de los trabajadores del hospital.

En ese sentido, el magistrado confirmó la interpretación jurídica sostenida por el MPA, la querella del Estado provincial y la defensa, ratificando la responsabilidad penal de Carnaghi como autor y Milessi como partícipe necesaria del delito de estafas.

Reconocimiento de responsabilidad

El fiscal también recordó que, al momento de celebrarse el juicio abreviado, ambos acusados reconocieron expresamente su responsabilidad penal por los hechos investigados.

Además, aceptaron las calificaciones legales, las penas impuestas y los montos de reparación económica, así como la decisión de resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado.

De acuerdo con Arietti, de los alrededor de 1.300 empleados del hospital Iturraspe, sólo cinco se presentaron como querellantes y manifestaron su desacuerdo con ese acuerdo judicial.

En cambio, Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, que también participó como querellante, prestó su conformidad con el juicio abreviado.

Otros delitos y posibles reclamos

En la sentencia confirmada, Carnaghi fue condenado además como coautor del delito de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro.

El fiscal Arietti aclaró que la condena penal no agota las vías de reclamo para los trabajadores que se consideren perjudicados.

En ese sentido, explicó que los empleados damnificados cuentan ahora con un respaldo jurídico para iniciar acciones en la vía civil o administrativa contra los responsables por los perjuicios ocasionados.