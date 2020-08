El 14 de septiembre a las 7.45 en los Tribunales de Santa Fe comienza el juicio contra Juan Ramón Cano por homicidio doloso calificado de Vanesa Castillo. Los jueces asignados son Leandro Lazzarini, Rosana Carrara y José Luis García Troiano. Las fiscales a cargo de la investigación y en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) son Cristina Ferraro (de la Unidad Especial de Homicidios) y Barbara Ilera. El abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Javier Casco, defenderá a Cano. Y la querella está a cargo de la abogada Carolina Walker que patrocina a la hermana de la víctima del femicidio no íntimo, Silvia Castillo.

En diálogo con UNO Santa Fe, Silvia habló de las expectativas del comienzo del juicio a dos años y medio del femicidio: "Esperamos que finalmente se dé la condena para Juan Cano que es el autor material del crimen de Vanesa, que la Justicia escuche todo el trabajo realizado en el expediente, que se conozcan los nombres de los instigadores del asesinato de Vanesa, porque Cano es un sicario según lo que dijo él mismo. Esperamos que el tribunal decida reabrir esa investigación que se cerró por la fiscalía en diciembre".

Y denunció: "Que con una nueva investigación se conozca quién mandó a matar a Vanesa, porque son tan criminales y asesinos como Cano. Se tienen que hacer cargo de investigarlos, detenerlos y condenarlos. Nunca tuve dudas que la condena de Cano va a ser la cadena perpetua, porque fue reconocido por testigos presenciales del hecho, no queda ninguna duda de eso. Lo que sí, falta quién mandó a cometer el asesinato".

"Ya estamos en instancia de juicio y lo que esperamos es que los jueces nos escuchen a nosotros, a la familia y a la querella. Siempre dijimos que este fue un crimen por encargo, pero la fiscalía no lo vio de esa manera. Lo que nos pidieron los fiscales es que llevemos los testigos y las pruebas que acrediten esa hipótesis pero como familia y como querella nos resulta muy difícil. Como familia corremos muchos riesgos al entrar a esa zona para investigar, ir al barrio donde ocurrió el hecho, donde suponemos que están los instigadores, vecinos de la escuela. Me duele muchísimo que desde marzo hasta la fecha el MPA no investigue a las personas que el mismo Juan Ramón Cano dijo que le habían pagado 50 mil pesos para matar a Vanesa. Es una deuda pendiente", sostuvo.

En relación a la condena que se podría lograr durante el juicio, Silvia Castillo apuntó: "Hace dos años la fiscal Jiménez me preguntó con qué me iba a conformar yo. Lo que le dije en ese momento, y que sigo sosteniendo, es que nada me va a alcanzar. Se han perdido pruebas en el camino durante la investigación. Y nada alcanza para reparar el daño, lo único sería volver a tener a mi hermana conmigo. Eso no va a suceder y ninguna condena repara la muerte tan violenta de un familiar. A la familia de ninguna víctima le alcanza con la condena de años de prisión. No se sana. Nuestra vida, nuestros planes, nuestra manera de pensar, cambió totalmente. Y no para bien, porque estás remando todo el tiempo en el dolor. No te sacás nunca de la cabeza el hecho ni cómo ocurrió".

"La justicia terrenal es lo que tenemos, y peleo para que por lo menos obtengamos esa justicia. Duele mucho tener que exigir, reclamar. Que sea la misma familia la que tenga que insistir contra un organismo que tiene que investigar y a partir de ahí establecer si hay un juicio o no, si hay detenidos o no. Es muy doloroso para todos los familiares de víctimas tener que estar exigiendo justicia, no tenemos paz", opinó.

Asimismo, dijo sobre el funcionamiento del MPA, como familiar de víctima de femicidio: "La ley que regula al Ministerio y a sus fiscales en Santa Fe en algún momento se tiene que modificar. Porque como querellantes no tenemos acceso a reclamar lo que hace o no la fiscalía, se depende absolutamente de ellos para las investigaciones y creo que es un error. No se le puede dar tanto poder a un órgano. Inclusive tiene su control dentro del mismo MPA, nadie controla. Si bien puede llegar a la comisión de acuerdo que tiene la Legislatura en diputados y senadores, pero cuando llega a esa instancia es porque ya pasó todas las instancias dentro del mismo MPA, y del gobierno provincial".

"Hay muchas cosas por mejorar y el compromiso tiene que ser de los actores políticos que tenemos. Cada poder del Estado no puede ignorar estas arbitrariedades que les está permitido. Nos ha pasado de presentar hasta seis notas para el pedido de investigación de una prueba y nos respondieron que las teníamos que fundamentar. Después de salir en los medios diciendo que no querían investigar, si se tomaba la prueba. Interpretamos que nos ignoran o ningunean como familia. Mucho va a quedar aclarado también en el juicio, a partir del legajo que presentamos", agregó.

En relación al trabajo activista que emprendió Silvia luego del asesinato de su hermana, observó: "Vanesa es una víctima del problema del abuso sexual infantil. Sostenemos la iniciativa que llevamos adelante para optimizar la ley de protección de las infancias y adolescencias del abuso sexual porque Vanesa termina siendo víctima por ese motivo. Fue al intervenir por una situación de embarazo de una alumna de la escuela y a partir de ahí fue condenada a muerte por la familia del abusador. Quien hizo el protocolo de actuación parece que no leyó la ley. Cada ministerio además tiene uno diferente. Ahí es donde se desdibujó el objetivo de la labor que tiene que hacer el docente. Evidentemente queda mucho por hacer en cuanto a la violencia y se debe regular cuáles son los mecanismos de protección de docentes que deben alertar sobre abusos. Hay espacios vacíos que hacen que el Estado evada responsabilidades, como sociedad no lo podemos permitir".

Por último, reflexionó sobre el acompañamiento que tienen las familias afectadas por femicidios: "Nos sentimos acompañados por las organizaciones sociales. El acompañamiento y el apoyo fue muy importante. Todo lo del proyecto de la ley Vanesa recibió mucho apoyo de diferentes sectores, por afuera del ámbito familiar. Si no tenés los recursos intelectuales o psicológicos para enfrentarlo te quiebran a la primer semana. Y si no tenés toda esta fuerza que te dan las organizaciones sociales que te llaman, que te ofrecen el apoyo, que te averiguan y te hablan de las leyes, realmente te parten al medio".

"Somos cinco hermanos, con mi mamá que es grande, es muy difícil. Me mantengo en pie porque estoy muy enojada, aunque me caiga todo el tiempo, me vuelvo a levantar para llegar a un juicio justo para que los asesinos de Vanesa terminen preso con una condena perpetua por el femicidio. Y que el Estado se haga responsable de las omisiones de sus funcionarios, que lo reconozca y que lo haga activando la protección para sus docentes y otros agentes del Estado. Basta de indiferencia, que es criminal", concluyó.