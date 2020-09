Femicidio de Vanesa Castillo: este lunes se conocerá la sentencia

La querella, a cargo de Carolina Walker, solicitó la misma pena y además pidió la ampliación de la acusación por el delito de homicidio calificado por precio o promesa remunerativa. La letrada argumentó que el mismo Cano confesó haber sido contratado para asesinar a la maestra. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

vanesa castillo juan ramon cano.jpg Juan Cano, el único imputado por el femicidio de la docente de Alto Verde

Los jueces Rosana Carrara (presidente), José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini, hoy deberán dar su veredicto luego de haber escuchado a los distintos testigos la semana pasada.

cano 1.jpg

cano retirado 1.jpg

“Esperamos justicia y que se siga investigando. Creemos que no hay mucha voluntad para llegar al fondo de la verdad. No solo está implicado en este femicidio el autor material, sino que hay gente que lo mandó a hacer y sobre eso no se ha investigado. No se quiere investigar, no se entiende por qué. La semana fue muy intensa, vemos día a día que se nos escucha, pero que a la vez en el juicio intentaron callar algunas manifestaciones nuestras. Incluso a la abogada querellante le rechazaron muchos de los cuestionamientos que hizo. Es como que hubiese una voluntad de cerrar aquí y no seguir adelante”, comentó una colega de Vanesa de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde a UNO Santa Fe en las afueras de tribunales el viernes pasado y durante un abrazo simbólico antes de que comiencen los alegatos de clausura.