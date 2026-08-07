Geriátrico clandestino: imputan a la presunta encargada y definen la situación del empleado

La audiencia será esta mañana. Además se definirá cómo seguirá la causa para el empleado del establecimiento clandestino ubicado en barrio Nuevo Horizonte

La causa que investiga el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte , en la zona norte de la ciudad de Santa Fe , tendrá este viernes un nuevo capítulo en los Tribunales provinciales , con la audiencia de imputación a la presunta encargada del establecimiento donde residían siete adultos mayores .

La mujer, representada por el abogado Claudio Torres Del Sel , será imputada por el fiscal Manuel Eduardo Cecchini durante una audiencia que estará presidida por la jueza penal Rosana Itatí Carrara . El acto judicial está previsto para las 8 de la mañana .

También definirán la situación del empleado del geriátrico clandestino

En la misma jornada, la Justicia analizará la situación procesal de Ricardo Hoyos, empleado del hogar de tránsito que funcionaba en un inmueble ubicado sobre calle Gollán al 10100.

El hombre ya fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, luego de que la investigación determinara que habría dejado encerrados con un candado a los siete adultos mayores que permanecían alojados en el establecimiento, el cual no contaba con habilitación de la Municipalidad de Santa Fe.

La acusación del fiscal

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando Hoyos abandonó el inmueble luego de colocar un candado en el único acceso disponible, impidiendo que los residentes pudieran salir por sus propios medios.

La dramática situación fue advertida gracias a vecinos del barrio que escucharon desesperados pedidos de auxilio provenientes del interior del inmueble.

En medio del encierro, uno de los adultos mayores tomó la decisión de prender fuego un colchón para llamar la atención. El humo alertó aún más a los vecinos, quienes intervinieron de inmediato, rompieron el acceso principal y lograron rescatar a las personas que permanecían atrapadas.

El operativo de rescate

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo policial y de emergencias, con la participación de efectivos de la Policía, Bomberos, personal del servicio de emergencias y agentes de la Municipalidad de Santa Fe.

Luego del rescate, los siete adultos mayores fueron asistidos y trasladados a otros establecimientos, mientras se iniciaba la investigación judicial para determinar las responsabilidades por el funcionamiento del geriátrico clandestino y las condiciones en las que permanecían alojados los residentes.

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