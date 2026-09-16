Prisión preventiva para el hombre acusado del femicidio de Naiara Coronel: las pericias detectaron líquido inflamable

La Justicia ordenó que el acusado continúe detenido. La fiscal Laura Urquiza sostuvo que el fuego se habría iniciado sobre el cuerpo de la joven, en la zona de la espalda, y descartó un daño autoinfligido.

Prisión preventiva. Dictada para el hombre acusado por el femicidio de Naiara Coronel.

La Justicia santafesina dictó la prisión preventiva para el hombre acusado por el femicidio de Naiara Esperanza Coronel , la joven que murió a comienzos de septiembre después de sufrir gravísimas quemaduras durante un incendio en una vivienda de Estrada al 1900 , jurisdicción de barrio 12 de Octubre, en la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de septiembre , cuando se inició un foco de incendio en la vivienda donde Naiara se encontraba junto a quien era su pareja.

El hombre fue detenido inicialmente como sospechoso y, tras el avance de la investigación, fue imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Luego de la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Laura Urquiza sostuvo que la Fiscalía logró reunir elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que el imputado habría provocado la muerte de la joven.

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Las pericias descartaron un accidente

Uno de los puntos centrales de la investigación fue determinar cómo se inició el fuego.

Durante las primeras horas posteriores al hecho no estaba descartada la posibilidad de que se hubiera tratado de un accidente. Sin embargo, los estudios realizados por personal policial especializado y Bomberos permitieron avanzar sobre las distintas hipótesis.

“Se descartó la posibilidad del accidente y también la posibilidad de un daño autoinfligido por la víctima”, explicó Urquiza.

Según detalló la fiscal, la investigación sostiene como hipótesis altamente probable que el fuego haya sido provocado por la acción voluntaria de un tercero.

Los peritajes también permitieron establecer que el foco ígneo se habría iniciado en la parte posterior del cuerpo de Naiara, aproximadamente a la altura de la espalda, y mediante la utilización de un líquido inflamable.

La joven se encontraba sobre un colchón alrededor de las 3 de la madrugada cuando comenzó el fuego.

“Eso también hace al descarte de la situación del suicidio o del accidente”, señaló la fiscal.

La defensa del acusado sostiene la hipótesis de un hecho accidental, una postura que deberá ser confrontada con el resto de la evidencia durante el avance de la causa.

La investigación también analiza el contexto de violencia

La Fiscalía incorporó a su teoría del caso el contexto previo de la relación entre Naiara y el acusado.

Urquiza confirmó que Naiara no había realizado denuncias previas contra su pareja. Sí existen actuaciones relacionadas con parejas anteriores del imputado, aunque la fiscal aclaró que no se trata de denuncias actuales contra él.

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La familia de la joven aportó además testimonios sobre situaciones que aseguran haber observado antes de su muerte.

Leandra, tía de Naiara, contó que la joven llevaba aproximadamente un año de relación y que era una persona reservada respecto de lo que ocurría en su vida privada.

“Nunca nos relató nada. Todo lo que pasaba se lo guardaba para ella”, expresó.

La mujer también manifestó su convencimiento de que su sobrina le tenía miedo al acusado, una apreciación que deberá ser valorada junto con el resto de las pruebas.

La madre aseguró que la había visto golpeada

Después de la audiencia, Claudia, la madre de Naiara, reclamó que la investigación avance hasta determinar qué ocurrió con su hija.

La mujer aseguró que Naiara nunca le contó abiertamente situaciones de violencia dentro de la pareja, pero afirmó haberla visto regresar a su casa con lesiones.

“Ella era muy callada. Pero vino golpeada a mi casa. Yo la vi golpeada, con el ojo negro”, relató.

Claudia contó que intentaba convencer a su hija para que permaneciera junto a su familia, pero que posteriormente regresaba con su pareja.

También afirmó que tenía temor ante la posibilidad de realizar una denuncia.

“Siempre le tuve miedo”, sostuvo.

El pedido de la familia

La familia de Naiara esperaba que el acusado permaneciera detenido mientras continúa la investigación.

Leandra sostuvo que ese era uno de los principales pedidos después de la imputación.

“Lo que nosotros queríamos es que él quede detenido, que no salga y que el caso de Naiara no quede en la nada”, afirmó.

Claudia, por su parte, reclamó que se determine la responsabilidad por la muerte de su hija.

“Lo único que pido para mi hija es justicia, porque lo que hizo es imperdonable”, expresó.

Cómo continúa la causa

Con la prisión preventiva dictada, el acusado continuará detenido mientras la Fiscalía profundiza la investigación.

Ahora deberán completarse las pericias criminalísticas, los estudios vinculados con el origen y propagación del fuego, el análisis de la escena y la incorporación de nuevos testimonios y elementos de prueba.

La investigación buscará así consolidar la hipótesis fiscal y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incendio durante la madrugada del 7 de septiembre en la vivienda de Estrada al 1900.