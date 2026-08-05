Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete adultos mayores y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Ricardo Hoyos, de 45 años, fue acusado por privación ilegítima de la libertad tras dejar con candado el único acceso al establecimiento donde funcionaba el hogar clandestino. La Fiscalía pedirá su prisión preventiva este viernes y no descarta ampliar la imputación tras tomar declaración a las víctimas.

Ricardo Hoyos, encargado de un geriátrico clandestino, fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

La investigación por el funcionamiento del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. En una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, el encargado del establecimiento, Ricardo Hoyos, de 45 años, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad , acusado de haber dejado encerrados bajo llave a siete adultos mayores que residían en el inmueble de calle José Gollán al 10.100.

La audiencia fue presidida por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rosana Carrara , mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini , quien conduce la investigación.

La acusación

Según expuso la Fiscalía, el 29 de julio de 2026 Hoyos abandonó el establecimiento tras colocar un candado en el único acceso disponible, dejando a los residentes imposibilitados de salir por sus propios medios.

La situación fue descubierta luego de que vecinos escucharan desesperados pedidos de auxilio provenientes del interior del inmueble. En medio del encierro, uno de los adultos mayores prendió fuego un colchón para llamar la atención, lo que permitió que personas de la zona intervinieran rompiendo el acceso al lugar y rescataran a los residentes.

Ese episodio derivó en un importante operativo policial, con la participación de bomberos, personal sanitario y agentes municipales, quienes posteriormente trasladaron a los adultos mayores a otros establecimientos.

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Podrían ampliar la imputación

La causa continúa en plena etapa investigativa y la imputación podría agravarse en los próximos días.

El fiscal Cecchini tiene previsto entrevistar este jueves a las víctimas rescatadas, cuyos testimonios podrían aportar nuevos elementos de prueba sobre lo ocurrido dentro del geriátrico clandestino.

En función de esas declaraciones, la Fiscalía no descarta incorporar nuevos hechos y ampliar la acusación durante la audiencia de medidas cautelares prevista para este viernes, cuando solicitará la prisión preventiva del imputado.

También investigan una presunta estafa y abandono de personas

Además del encierro de los residentes, la investigación judicial también avanza sobre otras posibles maniobras vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

Entre ellas se encuentran presuntas irregularidades en el manejo de tarjetas y haberes previsionales de los adultos mayores, así como posibles hechos de abandono de personas, delitos que continúan siendo analizados por el Ministerio Público de la Acusación.

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Para ello, la Fiscalía trabaja con los elementos reunidos por la Policía de Investigaciones (PDI), entre ellos testimonios de familiares, actas del operativo de rescate, inspecciones realizadas en el inmueble y documentación financiera.

La propietaria también permanece detenida

En paralelo, la investigación también alcanza a María Laura Meliá Gamboa, señalada como responsable del geriátrico clandestino.

La mujer se entregó este martes ante la Justicia luego de permanecer varios días con pedido de captura y continúa detenida a la espera de su audiencia imputativa, que se realizaría este viernes, una vez que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) confirme la fecha.

Con ambas imputaciones, la Justicia busca avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales derivadas del funcionamiento del establecimiento donde fueron hallados adultos mayores viviendo en condiciones que ahora son materia de investigación judicial.