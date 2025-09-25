Este viernes, a partir de las 16, con la presencia de autoridades y representantes de los clubes participantes, se llevará adelante la conferencia de prensa para dar detalles de la Copa Santa Fe de básquet. La convocatoria es en el Hotel UNL-ATE, donde se alojarán todas las delegaciones.
Se presenta la Copa Santa Fe de básquet en el Hotel UNL-ATE
Este viernes los cuartos de final se jugarán en Colón (SF) y Regatas (SF). Todos los partidos se podrán ver por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina, en tanto la final se transmitirá por RTS Medios, el canal de la provincia.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE - CUARTOS DE FINAL
En el Roque Otrino (Colón SF)
19.00 Sanjustino vs. Unión (Sunchales) (P1)
21.00 Central Argentino Olímpico (Ceres) vs. Círculo Recreativo (Vera) (P2)
En el Tribu Mocoretá (Regatas (SF)
19.00 Sport Club (Cañada de Gómez) vs. Santa Paula (Gálvez) (P3)
21.00 Atalaya (Rosario) vs. Olimpia (Venado Tuerto) (P4)
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE - SEMIFINALES
En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)
18.30 Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2
21.00 Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 4
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE - FINAL
En el estadio cubierto Ángel Malvicino (Unión)
18.00 Ganador S1 vs. Ganador S2