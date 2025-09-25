Se presenta la Copa Santa Fe de básquet en el Hotel UNL-ATE

Este viernes, desde las 16, con la presencia de autoridades y representantes de los clubes, se realizará la conferencia para dar detalles de la Copa Santa Fe

Este viernes, a partir de las 16, con la presencia de autoridades y representantes de los clubes participantes, se llevará adelante la conferencia de prensa para dar detalles de la Copa Santa Fe de básquet. La convocatoria es en el Hotel UNL-ATE, donde se alojarán todas las delegaciones.