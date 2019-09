En el inicio de la audiencia imputativa el juez penal Sergio Carraro, realizó las consideraciones procesales en una apretada síntesis sobre el crimen de Julio Cabal (hijo). Luego aludíó a la presencia de los abogados del Servicio Público de la Defensa Penal, de la fiscal de Homicidios Ana Laura Gioria y con la presencia de los padres de Julio Cabal (hijo), María Inés Masino y Julio Cabal.

El magistrado les ofreció la palabra a los padres de la víctima y Masino dijo "en homenaje a nuestro hijo, nosotros venimos a pedir justicia". Luego, ambos padres, se retiraron voluntariamente del recinto, antes de la llegada del detenido J. C. G. de 24 años sobre el que pesa la presunta responsabilidad criminal como autor del asesinato, y a quienes les fueron leídos en voz alta los cargos penales imputados: "tentativa de robo calicado, homicidio doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y criminis causae". Se trata de tentativa de robo calificado porque J. C. G. entró al local, pero no robo nada. Homicidio doblemente calificado, es por el uso del arma de fuego con el que disparó a Julio Cabal (hijo) y criminis causae, porque lo asesinó porque la víctima le frustró el asalto.

Por su parte, la fiscal Ana Laura Gioria explicó a UNO: "Los avances que logramos en la investigación nos permitieron determinar como probable la autoría de esta persona que ha sido traída hoy a tribunales como autor del delito que se le atribuyó que es tentativa de robo calificado por empleo de arma de fuego y homicidio doblemente calificado por empleo de arma de fuego y criminis causae". El imputado tiene 24 años y sus iniciales son JCG.

"Hemos contado con numerosos elementos que nos han permitido arribar a esta instancia como declaraciones testimoniales, registro fílmicos (cámaras del centro de monitoreo de la municipalidad y particulares) y una serie de medidas que nos llevaron a esta instancia", agregó.

En relación a que el imputado tenga antecedentes penales, Gioria observó: "De acuerdo a la planilla prontuarial, a sido beneficiado con una suspensión del juicio a previo y ha sido identificado un delito en relación a tenencia de arma de fuego. No tiene antecedentes condenatorios".

Al mismo tiempo, dijo la fiscal sobre la audiencia: "Esta persona dijo al juez ser subcontratado de un área de espacios verdes de la municipalidad, situación que vamos a corroborar de manera inmediata". Asimismo dijo descartar la posibilidad que alguien más haya participado en el hecho, y que no revelará detalles de la identificación de este sujeto con el fin estratégico de argumentar en la audiencia del martes para que quede en prisión preventiva.

En ocasión de robo

Gioria recordó en la audiencia que “el homicidio de Cabal se produjo alrededor de las 13:15 en el interior del local comercial ‘Almacén del Norte’ ubicado en la avenida Urquiza al 2.215, del cual la víctima era propietario”.

“El imputado actuó intencionalmente y utilizó un arma de fuego de puño tipo revólver. Dio muerte a Cabal con conocimiento y voluntad de hacerlo”, argumentó la fiscal.

La funcionaria del MPA también indicó que “el homicidio se produjo en el marco de un robo que intentaba cometer el imputado en el negocio”. En tal sentido, relató que “el joven investigado intentó abordar a la empleada y a Cabal con el fin de sustraer la recaudación y efectos personales de las dos personas. En ese contexto, Cabal intentó hacer cesar en su accionar al imputado”.

“Al ver que su objetivo de robar se frustraba, el imputado realizó una serie de disparos con el arma de fuego, uno de los cuales impactó a Cabal en el tórax, herida que le provocó su muerte horas más tarde en el hospital José María Cullen”, detalló

Finalmente, la fiscal concluyó que “luego de herir de muerte a Cabal, el imputado se fue del lugar en un motovehículo tipo 110 centímetros cúbicos en el que había llegado al local comercial. Escapó por la avenida Urquiza hasta Salta, donde dobló en dirección al oeste”.

AMPLIAREMOS