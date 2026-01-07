Insólito: un policía de Santa Fe robó las gomas de su propio patrullero para saldar una deuda de $400.000

El policía José Nicolás López recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua tras admitir que desmanteló un móvil policial en la Comisaría de San Justo. El hecho fue resuelto por la justicia en apenas dos semanas.

Condenaron a un policía por sustraer las cuatro cubiertas de un patrullero y venderlas para pagar una deuda en San Justo.

Un policía de 40 años identificado como José Nicolás López fue condenado por sustraer las cuatro cubiertas de un patrullero y venderlas para saldar una deuda en San Justo. Se le impusieron tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90.000 pesos, que es el monto máximo previsto por la ley penal para estos casos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Ruiz Staiger, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once días en la ciudad de Santa Fe

El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA ante el magistrado. En tal sentido, valoró “la celeridad con la que se logró la condena, ya que los delitos fueron cometidos hace sólo dos semanas”.

A su vez, el funcionario del MPA informó que “el magistrado ordenó una serie de normas de conducta para el condenado, entre las que está la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio con los testigos, lo cual era fundamental para resguardarlos”. Además, puntualizó que “se le prohibió tener y portar armas de fuego por tres años”.

Subinspector

Hernández indicó que “López concretó su accionar delictivo entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado”.

El fiscal especificó que “mientras cumplía funciones como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con sede en San Justo, el condenado extrajo las cuatro cubiertas que tenía colocadas un móvil policial estacionado en la dependencia y se apoderó de ellas”. Según remarcó, “a raíz de su cargo público, le correspondía la custodia del vehículo”.

En tanto, el representante del MPA afirmó que “luego, López vendió las cubiertas como si hubieran sido propias”, y agregó que “de esa forma pagó una deuda de 400.000 pesos que tenía con la persona que las adquirió”.

Detención

“Pocos días después de los ilícitos se constató que faltaban las cubiertas del patrullero y se inició la correspondiente investigación penal”, planteó Hernández. “Desde entonces, se recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad y se colectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”, sostuvo. “Esas medidas estuvieron a cargo de policías de la división judicial de San Justo, quienes actuaron de forma inmediata y eficiente”, resaltó.

“Al advertir las diligencias en marcha, el condenado trató de entorpecer la investigación para procurar su impunidad”, señaló el fiscal. “Amedrentó al comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”, mencionó.

“Finalmente, el subinspector fue detenido el lunes pasado al mediodía en el marco de un procedimiento policial que tuvo lugar en San Justo”, concluyó el funcionario del MPA.

Responsabilidad penal

López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro.

Junto con sus abogados defensores, el condenado aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.