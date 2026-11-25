Antonio Víctor Aguilera, de 60 años, fue declarado culpable por hechos ocurridos en febrero de 2024. Amenazó a la víctima con un arma de fuego y la trasladó en moto hasta una obra en construcción, donde la agredió sexualmente.

Condena a Antonio Aguilera. Hombre de 60 años sentenciado a 14 años de prisión por raptar y abusar de una adolescente.

Un hombre de 60 años, identificado como Antonio Víctor Aguilera, fue condenado a 14 años de prisión por raptar y abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche, al término de un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate. Luego de conocer el veredicto, manifestó que, si bien valoraban el resultado condenatorio, esperarían los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir. También destacó que el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva sostenida por la Fiscalía.

El rapto y el abuso sexual

De acuerdo con lo expuesto por Moser Ferro, el martes 20 de febrero de 2024 por la tarde, Aguilera se acercó a una adolescente que caminaba por barrio Alto Verde, en inmediaciones del Puente Oroño. Allí, la amenazó con un arma de fuego y la obligó a subir a la motocicleta en la que se desplazaba.

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El hombre trasladó a la víctima durante casi cuatro kilómetros hasta una obra en construcción ubicada en Juan del Campillo al 2100, cerca de la Plaza de las Banderas. En ese lugar, la agredió sexualmente.

La investigación comenzó durante la madrugada del día siguiente, a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 realizado por la madre de la adolescente.

La condena

Aguilera fue condenado como autor de los delitos de rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de un arma. El juez Pablo Busaniche le impuso una pena de 14 años de prisión.