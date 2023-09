La ruta del dinero en la "cueva" del Puerto: la pista del cuaderno con nombres, direcciones y cifras

Los apoderados de las 39 tarjetas de débito encontradas son un misterio. Por el momento la fiscalía no detectó más involucrados relacionados al único detenido, quien fue funcionario municipal en la pasada gestión y asesor en el Concejo.

El manto de dudas que se posa sobre la causa, es si hubo o no vinculación política con los delitos que recaen, dado que el único detenido, A.Y.B. de 39 años, haya sido funcionario público en la anterior gestión municipal y asesor técnico en el Concejo vinculado a candidatos que compitieron en las pasadas elecciones. "Hasta el momento no tenemos detectado terceras personas asociadas", afirmó Rodríguez.

En la hipótesis de la fiscalía volcada en el dictamen de la causa se contemplan dos delitos concretos: la utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y el lavado de activos agravado. La audiencia imputativa se celebrará este jueves 14 de septiembre a las 9 horas en los juzgados federales de la ciudad de Santa Fe.

Allanamientos y pruebas

Este miércoles hubo siete allanamientos ejecutados en distintos puntos de la ciudad por las conexiones encontradas en el accionar documentado de la persona imputada. Sobre esto, Rodríguez resaltó: "Estamos con la necesidad de hacer un estudio posterior a los allanamientos para evaluar los pasos a seguir y si hay más elementos de prueba que merezcan ser considerados por la fiscalía".

En uno de los domicilios fueron hallados elementos compatibles con infracciones aduaneras, por lo que se dio conocimiento a las autoridades correspondientes. Rodríguez afirmó que pedirá colaboración a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Además fueron secuestrados al menos dos vehículos. "El vínculo es haber sido utilizado como instrumento del delito y de haber sido utilizado como provecho del delito siendo adquiridos con fondos provenientes de la actividad delictiva", afirmaron desde la fiscalía federal.

Cabe destacar que al existir elementos compatibles con delitos contra el orden económico y financiero, se trata de exclusiva competencia federal, por lo que por ese motivo fue contactada la fiscalía federal por parte del MPA.

Como primera afirmación a destacar surgida de la atención a la prensa brindada en horas del mediodía de este miércoles se señaló de parte del fiscal que "hasta el momento el dinero en las investigaciones realizadas no se víncula con la política", atendiendo a que solo el cargo político ocupado por el acusado es lo que prima en la causa en primera instancia.

Documentación y vínculos

Hasta el momento hay una sola persona detenida, se secuestró la inmensa cantidad de dinero en efectivo encontrado, sumado a documentación que daba cuenta de movimientos tanto de depósitos como de transferencias bancarias en 39 tarjetas de débito que presume la fiscalía que eran utilizadas con fines defraudatorios.

"Hay anotaciones en las que surgen determinados movimientos económicos con nombres, apellidos y números que son materia de análisis. Hasta tanto no tengan relevancia en función derecho de lo que la fiscalía investiga no lo vamos a hacer público porque no tienen nada que ver a la causa", expresó el fiscal Rodríguez sobre las identidades que figuran en dichos cuadernos y tarjetas de débito.

El interrogante mayor pasa por reconocer de quienes se tratan esas 39 personas que las tarjetas de débito encontradas figuran a su nombre. Desde la fiscalía se resaltó que "deben hacerse medidas probatorias", puntualizando que "no se sabe si son funcionarios". Un aspecto a considerar es que todas las tarjetas halladas fueron emitidas por el mismo banco.

Uno de los vericuetos mas llamativos que surgen en la causa es el dato de que la pareja del único imputado también tendría vinculación con la política santafesina, aunque en el ámbito provincial y ocupando un cargo muy importante en el Ministerio de Economía.

En este sentido, el fiscal Rodríguez afirmó que en la documentación recabada queda reflejada esta cuestión aunque indicó que "es necesario un requerimiento a las autoridades para corroborarlo". A su vez y ante la consulta sobre si sobre elle pesaría un llamado a declarar u otras investigaciones en el marco de la causa, Rodríguez afirmó que "no es imputada y por el momento no corresponde".

fiscal walter rodriguez.jpg El fiscal federal N°2, Walter Rodríguez, a cargo de la investigación de una posible cueva financiera en Puerto Amarras.

Qué dice el Código Penal

Sobre los cargos y la condena que eventualmente podría recaer sobre la persona detenida, Rodríguez indicó: "Hay que hacer un ejercicio aritmético en dos figuras delictivas. Por un lado el artículo 173 inciso quinto, que conlleva de un mes a seis años de prisión teniendo en cuenta que son 39 hechos, luego el delito de lavado de activos tiene de tres a diez años y a eso hay que sumarle el agravante".