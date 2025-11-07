Microtráfico en Santa Fe: detuvieron a tres personas y hallaron droga en una vivienda de Alto Verde

Personal de Prefectura irrumpió en una casa de la manzana 6 y encontró cocaína en distintos sectores del domicilio y marihuana dentro de una cartera.

La droga fue secuestrada en Alto Verde durante allanamientos ordenados por el MPA

Tres personas, un hombre y dos mujeres, fueron detenidas en la tarde de este jueves durante un allanamiento por microtráfico realizado en la manzana 6 del barrio Alto Verde. El operativo fue parte de una investigación por la venta de drogas al menudeo que se desarrolla en la Fiscalía Regional 1 .

Las medidas fueron ordenadas por el fiscal Eric Fernández , y las tareas de irrupción y requisa estuvieron a cargo de agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) . La causa se enmarca dentro de los Objetivos Priorizados establecidos por la Fiscalía General del MPA para combatir las redes de narcomenudeo en barrios de la capital provincial.

La droga fue secuestrada en Alto Verde durante allanamientos ordenados por el MPA

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron cocaína y marihuana lista para su fraccionamiento y comercialización. Parte de la cocaína fue hallada sobre una mesa, otra cantidad escondida en un cajón de madera y el resto dentro del inodoro del baño. En tanto, la marihuana se encontraba guardada en una cartera negra ubicada en la cocina.

Además, la PNA incautó siete teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos de corte, bicarbonato y papeles satinados, todos elementos comúnmente utilizados para preparar y distribuir dosis.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que definirá en las próximas horas las imputaciones correspondientes y posibles medidas cautelares.

• LEER MÁS: Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera