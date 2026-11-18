Gustavo David Rojas tiene 25 años y fue declarado reincidente. Integraba una asociación ilícita que también comercializaba estupefacientes en Alto Verde y en la cárcel federal de Coronda. La investigación determinó que recibía la droga que ingresaba clandestinamente al complejo penitenciario santafesino y la ofrecía a otros internos.

Vendía drogas a otros presos en Las Flores y lo condenaron a 12 años y ocho meses de prisión

Un circuito de venta de drogas que comenzaba con el ingreso clandestino de estupefacientes a una cárcel y terminaba con su comercialización entre personas privadas de la libertad quedó expuesto en una investigación judicial en Santa Fe. Por ese esquema, Gustavo David Rojas, de 25 años, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión por vender estupefacientes a otros internos del complejo penitenciario Las Flores .

La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El joven fue declarado reincidente y la pena impuesta surgió de la unificación de una condena de seis años con otra anterior que todavía no había terminado de cumplir.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández y de la fiscal María Laura Urquiza, quienes representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia. Según precisaron, Rojas está detenido desde hace siete años y aprovechó su condición de alojado en Las Flores para desarrollar la actividad ilegal.

Pero el negocio no se limitaba a ese establecimiento. El condenado integraba una asociación ilícita que también comercializaba drogas al menudeo en el barrio Alto Verde de Santa Fe y en la cárcel federal de Coronda.

Cómo ingresaba la droga a la cárcel Las Flores

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, la actividad delictiva se extendió al menos entre junio y septiembre del año pasado. La organización tenía una estructura permanente, estable y organizada, con distintas personas que cumplían funciones para sostener la comercialización.

Los investigadores determinaron que el mecanismo comenzaba con las directivas de un hombre alojado en la cárcel federal de Coronda. A partir de esas instrucciones, una mujer ingresaba estupefacientes de manera clandestina al complejo penitenciario Las Flores y se los entregaba a Rojas, quien luego los ofrecía a la venta a otros internos.

De esta manera, el joven participaba de un circuito de distribución de drogas dentro del establecimiento penitenciario, en coordinación con integrantes de la asociación ilícita que operaban fuera de ese ámbito y en otra unidad carcelaria.

Amenazas y deudas por drogas dentro del penal

Los fiscales advirtieron que la comercialización de estupefacientes dentro de una cárcel podía generar focos de conflicto y violencia entre las personas alojadas. Explicaron que otros internos podían involucrarse en el negocio o competir por el control de la venta.

Además, señalaron que durante la investigación se verificaron situaciones en las que detenidos y sus familiares recibieron amenazas por deudas contraídas para comprar drogas dentro de la institución.

La participación de Rojas en ese mercado ilegal fue considerada dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del MPA.

La condena y la unificación de penas

Durante el juicio abreviado, Rojas reconoció su responsabilidad penal como integrante de una asociación ilícita y como autor del delito de comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido en un lugar de detención.

Junto con su abogado defensor, aceptó tanto la atribución delictiva como la pena única de 12 años y ocho meses de prisión, además de la resolución de llevar adelante el proceso mediante un procedimiento abreviado.

La condena fue unificada con una pena anterior de seis años que el joven aún no había terminado de cumplir. También fue declarado reincidente.