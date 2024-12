Picada mortal en la Costanera: el MPA apeló la libertad del conductor del auto que embistió al matrimonio

La fiscal Rosana Marcolín hizo la presentación en los tribunales. Cuestionó “la falta de fundamentación del decisorio” de primera instancia por el cual se le impusieron medidas no privativas de la libertad al hombre de 19 años investigado por embestir a las víctimas con un automóvil.

El investigado tiene 19 años, sus iniciales son V.G. y, por orden de la jueza Cecilia Labanca, desde la semana pasada transita el proceso judicial en libertad. Marcolín recordó que “el hombre de 19 años es investigado como coautor del doble homicidio simple de Marcos Oscar Arias y Norma Beatriz López, cometido en el marco de una picada callejera a fines del mes pasado”.

Marcolín sostuvo que “la jueza que otorgó la libertad con normas de conducta se contradijo al rechazar la preventiva tras considerar acreditadas la materialidad del ilícito, la probable participación del hombre de 19 años, la pena en expectativa a prisión efectiva y la existencia de peligros procesales”. Explicó que “al plantear que la posibilidad de fuga era cierta y probada, la magistrada debió brindar razones de por qué, desde su postura, ese riesgo podía ser neutralizado con normas de conducta, lo cual no hizo”.

Por otro lado, Marcolín manifestó que “la resolución impugnada carece totalmente de perspectiva de la víctima”, y explicitó que “la preventiva era necesaria para resguardar la expectativa justa a la realización de un juicio oral por parte de los hijos de Arias y López ante la posibilidad de fuga del imputado, que son víctimas indirectas de lo sucedido, tampoco se resguardó a testigos del siniestro vial que deben llegar a declarar al juicio con total libertad”.

Asimismo, señaló que “al ordenar cautelares no privativas de la libertad, la magistrada no tomó en cuenta la extensión del daño causado, pese a que previamente la consideró probada y no controvertida”. Refirió que “el accionar delictivo puso fin a dos vidas humanas y conllevó la terrible pérdida emocional y afectiva sufrida por el entorno de esas personas”, y añadió que “el hijo y la hija de las víctimas están sumidos en la absoluta incertidumbre ante la posibilidad de que se frustre el futuro juicio a uno de los responsables de la muerte de sus dos padres”.

La fiscal enumeró que “entre las normas de conducta ordenadas para el imputado están la de fijar domicilio en una vivienda en la zona de Colastiné; inhabilitación para conducir mientras dure el proceso penal; la prohibición de salir de la provincia y del país; obligaciones de trabajar y/o iniciar estudios universitarios y/o terciarios, realizar un curso de educación vial, presentarse semanalmente ante el MPA y realizar trabajo comunitario”. Agregó que “la magistrada aceptó la caución real de cuatro automóviles propuesta por la Defensa”. Al respecto, resaltó que “desde la Fiscalía entendemos que esas medidas son insuficientes, no tuvo en cuenta la situación económica de evidente solvencia de la familia del imputado”.

Vehículos modificados

Marcolín indicó que “el doble homicidio fue cometido minutos después de las 23 del domingo 24 de noviembre en la zona de la Costanera”. Aseguró que “el investigado de iniciales V.G. y un hombre de 26 años e iniciales N.F.L. que también está imputado como coautor corrían una picada callejera con un Volskwagen Bora de color negro y un BMW blanco que conducían respectivamente”.

“Los investigados llevaban adelante la competencia ilegal en un lugar con alta afluencia de personas y eran conscientes de que si alguien cruzaba frente a ellos les iba a resultar imposible frenar”, aseveró la funcionaria del MPA.

Según detalló, “de acuerdo con las pericias realizadas, los dos automóviles habían sido modificados para aumentar la potencia”. Apuntó que “tenían reprogramadas las respectivas computadoras para optimizar la mezcla de aire/combustible; filtro de aire de alto flujo; intercooler para mejorar inducción forzada y amortiguadores y espirales para reducir altura”, y agregó que “el Volkswagen Bora tenía colocado un caño de escape de alto rendimiento”.

“Los coautores realizaban la prueba de velocidad por la avenida Almirante Brown de sur a norte y, en la intersección con Ruperto Godoy, el hombre de 19 años embistió a Arias y López y causó la muertes de ambos”, relató. “Las víctimas fatales fueron impactadas mientras cruzaban la calle por la senda peatonal, de este a oeste, junto con su hijo adolescente, quien resultó ileso”, precisó la fiscal.

“Tras el siniestro vial, los imputados continuaron su marcha”, remarcó. “Por su parte, el hombre de iniciales VG frenó a 143,60 metros del lugar, debido a que el motor del vehículo que conducía sufrió daños y se detuvo”, mencionó.

Delitos

A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de doble homicidio simple por haber sido cometido con dolo eventual, así como de la realización de una prueba de velocidad y destreza sin la debida autorización.

