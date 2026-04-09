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Prisión preventiva para una falsa agente de viajes de Santa Fe acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

La mujer, de 44 años, ofrecía viajes por redes, cobraba por billeteras virtuales y luego cancelaba las salidas sin devolver el dinero. Le atribuyen 19 estafas por más de 16 millones de pesos.

9 de abril 2026 · 17:44hs
Prisión preventiva para una falsa agente de viajes de Santa Fe acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes de Santa Fe acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Una mujer de 44 años quedó en prisión preventiva acusada de haber cometido estafas vinculadas a viajes de turismo. La medida cautelar contra A. C. fue solicitada por el fiscal Agustín Nigro e impuesta por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) valoró que “aunque la abogada defensora de la imputada propuso alternativas, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”.

En tal sentido, agregó que “al fundamentar su decisión, tuvo en cuenta el daño causado a 19 personas que sufrieron perjuicios económicos por más de 16 millones de pesos”.

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Nigro indicó que “al menos entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año, la mujer de iniciales A.C. gestionó perfiles en redes sociales a nombre de una supuesta agencia de viajes”. Al respecto, puntualizó que “con fotografías de experiencias exitosas, promocionaba paseos por la Argentina y destinos en el exterior a precios convenientes”.

“Una vez que los potenciales clientes se contactaban con la imputada, las conversaciones continuaban a través de comunicaciones telefónicas”, especificó el fiscal. “Para contratar los viajes que ofrecía, exigía pagos por transferencia a cuentas de las que ella es titular en diferentes billeteras virtuales”, precisó.

En tanto, el funcionario del MPA afirmó que “cuando se acercaba la fecha de cada tour, la investigada dilataba esa salida o directamente la cancelaba mediante excusas”, y subrayó que “no prestó los servicios que cobró ni realizó los reintegros correspondientes”.

Según detalló, “estamos trabajando a partir de 19 denuncias de estafas cometidas con la misma modalidad delictiva”.

Por otro lado, el fiscal señaló que “el martes de la semana pasada, la imputada fue detenida en el marco de un allanamiento que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe”, y destacó que “en ese procedimiento, se secuestraron elementos de interés para la investigación”.

La mujer que quedó en prisión preventiva es investigada como autora de 19 hechos de estafa.

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