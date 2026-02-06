Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro tras un pedido del fiscal Eric Fernández. En la causa también hay otro hombre imputado, que continuará el proceso en libertad con normas de conducta.

6 de febrero 2026 · 17:32hs
Dos personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una causa que investiga la venta de droga al menudeo en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una mujer de 48 años y su hijo, de 32, identificados por sus iniciales como MSS y RLB.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Eric Fernández y ordenada por el juez Sergio Carraro, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Si bien los abogados defensores solicitaron medidas alternativas, desde la Fiscalía nos opusimos porque los riesgos procesales estaban latentes y el juez hizo lugar a nuestro pedido”, señaló el fiscal Fernández tras la resolución.

En el mismo legajo penal, también fue imputado un hombre de 30 años, identificado como MDT, quien transitará el proceso judicial con normas de conducta, sin quedar detenido.

Investigación priorizada por el MPA

La causa se enmarca dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal. En ese contexto, la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal, priorizó el caso y lo asignó para su investigación.

Según detalló el fiscal, el miércoles de la semana pasada alrededor de las 18:30, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), División Microtráfico, llevó adelante allanamientos en dos viviendas ubicadas en calle Larrea al 2.900, donde fueron detenidos los tres imputados.

En uno de los domicilios, se secuestró a la mujer investigada una cartera que contenía 2,7 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización, material utilizado como dosificador y dinero en efectivo”, precisó Fernández.

En tanto, indicó que en el otro inmueble, donde funcionaba un kiosco y al momento del operativo se encontraban los dos hombres imputados, los efectivos incautaron marihuana y cocaína fraccionadas para la venta, papeles satinados y dinero en efectivo.

Calificaciones penales

La mujer que quedó en prisión preventiva es investigada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que los dos hombres fueron imputados como coautores del mismo delito.

