Dengue en Santa Fe: el último relevamiento confirmó la presencia del mosquito en 30 barrios de la ciudad

El relevamiento correspondiente a la Semana Epidemiológica 5 registró barrios con presencia de huevos, vectores adultos y ambos estadios del mosquito transmisor del dengue.

6 de febrero 2026 · 19:06hs
Durante la Semana Epidemiológica 5 (SE 5), correspondiente a la semana del 26 de enero, se registró presencia positiva del vector del dengue en un total de 30 barrios de la ciudad de Santa Fe, de acuerdo al informe del último monitoreo entomológico.

Las tareas se realizaron con colocación de dispositivos entre el 27 y el 29 de enero, y retiro entre el 3 y el 5 de febrero, lo que permitió identificar distintos niveles de presencia del mosquito.

Barrios con presencia de huevos

En 22 barrios se detectó exclusivamente presencia de huevos, sin hallazgo de mosquitos adultos. Los sectores relevados son Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Cabal, San Pantaleón, Barranquita Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, República Los Hornos, Jardín Mayoraz, Juan B. Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Boca Alto Verde, La Guardia, Cabaña Leiva y Mariano Comas.

Presencia de vectores adultos

En el barrio República del Oeste, el monitoreo arrojó resultado positivo únicamente en presencia de vectores adultos, sin detección de huevos.

En tanto, en siete barrios se constató la presencia simultánea de huevos y mosquitos adultos. Se trata de Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral, General Alvear, Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego y Sur.

