Condenaron a un penitenciario que abandonó su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que la usó para suicidarse

Se trata de César Daniel Zalazar, de 44 años, a quien se le impusieron tres años de prisión condicional y se lo inhabilitó por seis años para ejercer funciones en el Servicio Penitenciario.

Un agente penitenciario de 44 años identificado como César Daniel Zalazar fue condenado como autor del delito de homicidio culposo por haber abandonado la custodia de su arma reglamentaria, la cual quedó al alcance de un paciente psiquiátrico del hospital Mira y López, quien la usó para suicidarse.

A Zalazar se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y se lo inhabilitó para trabajar en el Servicio Penitenciario por seis años. La sentencia fue resuelta por el juez Octavio Silva, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación y, junto con el fiscal Matías Broggi, representaron al MPA en el debate. “Si bien solicitamos cuatro años de prisión y se impusieron tres, estamos conforme con el desarrollo y con el resultado del debate, porque obtener una condena en un juicio oral por delitos culposos es dificultoso e infrecuente”

Disparo con el arma reglamentaria

Hernández indicó que “el hecho fue el jueves 23 de septiembre de 2021 en el hospital Doctor Emilio Mira y López, donde el condenado cumplía funciones como custodia externa del Servicio Penitenciario Provincial”. Al respecto, especificó que “fue en una sala de internación de aislamiento, en el marco de la pandemia de coronavirus”.

El funcionario del MPA remarcó que “minutos antes de las 17:30, Zalazar dejó en la habitación una mochila en la que estaba guardada su arma reglamentaria y se retiró”. En tal sentido, planteó que “al abandonar la custodia del arma, actuó imprudentemente e incumplió los reglamentos y deberes a su cargo”.

“Mientras el condenado no estaba en el lugar, un paciente que había sido internado en el centro médico tomó el arma de fuego y la usó para disparar hacia sí mismo”, señaló Hernández. “Como consecuencia, esa persona falleció en el acto”, afirmó.

Calificación penal

Zalazar fue condenado como autor del delito de homicidio culposo.