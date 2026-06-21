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Condenaron a doce años de prisión a un hombre que abusó de dos niñas de su entorno familiar

Se trata de José Luis Lencina de 37 años. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial. La fiscal Vivian Galeano representó al MPA en el debate.

21 de junio 2026 · 18:14hs
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Condena: José Luis Lencina

Condena: José Luis Lencina, de 37 años, fue sentenciado a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores agravada contra dos niñas de su entorno familiar en Santa Fe.

Un hombre de 37 años identificado como José Luis Lencina fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe. Así lo resolvieron los jueces Luis Octavio Silva, Martín Torres y Héctor Aiello, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal Vivian Galeano representó al MPA en el debate. Luego de conocer la sentencia, señaló que “si bien esperaremos conocer los fundamentos del tribunal, valoramos que se hayan considerado acreditadas las calificaciones penales que planteamos en nuestros alegatos.

Los hechos

La fiscal afirmó que “el condenado vulneró la integridad sexual de las dos niñas entre 2014 y 2018”, y aclaró que “cuando fueron víctimas de los ilícitos, transitaban su escolaridad primaria”.

“Lencina cometió los delitos en su casa, a la que las niñas iban a cuidar a la hija del condenado”, detalló y añadió que “también abusaba de una de las dos víctimas en la vivienda de ella cuando iba a reuniones familiares”.

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La representante del MPA explicó que “una de las niñas pudo develar lo sucedido a su madre en octubre de 2019, quien realizó la denuncia inmediatamente”.

“Luego, en junio de 2020 la otra niña también pudo contar su padecimiento a su padre, quien también radicó una denuncia por lo ocurrido”, informó la fiscal.

Calificaciones penales

Por los ilícitos en perjuicio de las dos víctimas, Lencina fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad)

prisión Santa Fe hombre hechos
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