Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

Esta semana se realizará una audiencia técnica ante el juez Héctor Aiello para adecuar la hora del crimen. Milagros A., de 16 años, está imputada como coautora de homicidio calificado por el concurso de tres o más personas, ensañamiento y alevosía. Su madre, Nadia Juárez, sigue procesada como partícipe secundaria.

La causa judicial por el brutal asesinato de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años ultimado a mediados de diciembre de 2025 en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, ingresó en su fase conclusiva de instrucción. La Fiscalía de Menores trabaja en la elaboración del escrito acusatorio formal para llevar a juicio a la principal acusada, Milagros A. (16).

Con miras al debate, esta semana se llevará a cabo una audiencia procesal ante el juez de Menores Héctor Aiello . El objetivo es ajustar un aspecto técnico indispensable: precisar la hora exacta de la muerte de la víctima en la atribución del hecho, buscando una estricta concordancia entre la imputación formal, la acusación final y el plexo probatorio reunido por el fiscal Francisco Cecchini.

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Milagros A. permanece detenida de manera preventiva en el Fuero de Menores desde el 29 de diciembre de 2025, imputada como coautora de un crimen ejecutado con ensañamiento, alevosía y la participación premeditada de tres personas.

La secuencia del ataque en barrio Chalet

Según la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, el 18 de diciembre de 2025 Jeremías se trasladó en bicicleta desde su domicilio en Santo Tomé hacia el Fonavi San Jerónimo para encontrarse con Milagros A. Desde allí, ambos caminaron hasta un predio abandonado en barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón, donde los aguardaban otros dos menores de 14 años.

La hipótesis del fiscal sostiene que los tres jóvenes emboscaron a Jeremías: lo golpearon, lo amenazaron y utilizaron armas blancas para sustraerle el celular y obligarlo a entregar la clave de desbloqueo. Una vez obtenido el código, la imputada de 16 años habría dado la orden de consumar el crimen, secuencia que fue filmada por los mismos agresores con un teléfono móvil.

El rol de la madre y el descarte de pruebas en el Parque del Sur

En el marco de la investigación también se encuentra imputada Nadia Juárez (41), madre de Milagros A., a quien el fiscal Cecchini atribuye participación secundaria. Para los investigadores, la mujer estaba al tanto del plan antes de su ejecución.

Entre las pruebas centrales contra Juárez se destaca un registro de cámaras de videovigilancia ubicadas detrás del estadio de Colón. En las imágenes se observa que, una hora después del hecho, la mujer se reunió con los tres menores, quienes le mostraron objetos extraídos de una bolsa y compartieron la visualización de una pantalla durante varios minutos —lo que para la Fiscalía sería la filmación del propio ataque—. Posteriormente, la mujer y los adolescentes se desplazaron hacia el Parque del Sur, donde habrían arrojado pertenencias de Jeremías e inscripto una frase conmemorativa en una suerte de lápida imprevista.

Cumplimentado el ajuste técnico de la hora de muerte en los estrados de los Tribunales santafesinos, la Fiscalía quedará en condiciones formales de presentar la acusación y solicitar la apertura del juicio contra la adolescente.