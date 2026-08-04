Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

Esta semana se realizará una audiencia técnica ante el juez Héctor Aiello para adecuar la hora del crimen. Milagros A., de 16 años, está imputada como coautora de homicidio calificado por el concurso de tres o más personas, ensañamiento y alevosía. Su madre, Nadia Juárez, sigue procesada como partícipe secundaria.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de agosto 2026 · 11:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía ajusta la imputación contra la adolescente y prepara el pedido de juicio

La causa judicial por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años ultimado a mediados de diciembre de 2025 en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, ingresó en su fase conclusiva de instrucción. La Fiscalía de Menores trabaja en la elaboración del escrito acusatorio formal para llevar a juicio a la principal acusada, Milagros A. (16).

Con miras al debate, esta semana se llevará a cabo una audiencia procesal ante el juez de Menores Héctor Aiello. El objetivo es ajustar un aspecto técnico indispensable: precisar la hora exacta de la muerte de la víctima en la atribución del hecho, buscando una estricta concordancia entre la imputación formal, la acusación final y el plexo probatorio reunido por el fiscal Francisco Cecchini.

LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: "Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento"

Milagros A. permanece detenida de manera preventiva en el Fuero de Menores desde el 29 de diciembre de 2025, imputada como coautora de un crimen ejecutado con ensañamiento, alevosía y la participación premeditada de tres personas.

La secuencia del ataque en barrio Chalet

Según la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, el 18 de diciembre de 2025 Jeremías se trasladó en bicicleta desde su domicilio en Santo Tomé hacia el Fonavi San Jerónimo para encontrarse con Milagros A. Desde allí, ambos caminaron hasta un predio abandonado en barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón, donde los aguardaban otros dos menores de 14 años.

La hipótesis del fiscal sostiene que los tres jóvenes emboscaron a Jeremías: lo golpearon, lo amenazaron y utilizaron armas blancas para sustraerle el celular y obligarlo a entregar la clave de desbloqueo. Una vez obtenido el código, la imputada de 16 años habría dado la orden de consumar el crimen, secuencia que fue filmada por los mismos agresores con un teléfono móvil.

El rol de la madre y el descarte de pruebas en el Parque del Sur

En el marco de la investigación también se encuentra imputada Nadia Juárez (41), madre de Milagros A., a quien el fiscal Cecchini atribuye participación secundaria. Para los investigadores, la mujer estaba al tanto del plan antes de su ejecución.

Entre las pruebas centrales contra Juárez se destaca un registro de cámaras de videovigilancia ubicadas detrás del estadio de Colón. En las imágenes se observa que, una hora después del hecho, la mujer se reunió con los tres menores, quienes le mostraron objetos extraídos de una bolsa y compartieron la visualización de una pantalla durante varios minutos —lo que para la Fiscalía sería la filmación del propio ataque—. Posteriormente, la mujer y los adolescentes se desplazaron hacia el Parque del Sur, donde habrían arrojado pertenencias de Jeremías e inscripto una frase conmemorativa en una suerte de lápida imprevista.

Cumplimentado el ajuste técnico de la hora de muerte en los estrados de los Tribunales santafesinos, la Fiscalía quedará en condiciones formales de presentar la acusación y solicitar la apertura del juicio contra la adolescente.

Jeremías Monzón Fiscalía imputación juicio pruebas
Noticias relacionadas
pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las victimas temen por su seguridad

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

Crimen de Pelusa Farías: La investigación avanza hacia un juicio por jurados con la audiencia preliminar en cuarto intermedio.

El crimen de "Pelusa" Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

imputan este viernes al pediatra detenido en la ciudad por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

Imputan este viernes al pediatra detenido en la ciudad por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

Policía preso: un agente de 41 años continuará detenido por presuntos abusos a siete sobrinos.

Seguirá preso el policía de Tribunales investigado por siete abusos sexuales contra sus sobrinos

Lo último

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Último Momento
River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Unión y Nicolás Lamolina: un historial favorable antes del cruce con Lanús

Ovación
Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Regatas cosechó la tercera victoria consecutiva en la Liga de Honor

Regatas cosechó la tercera victoria consecutiva en la Liga de Honor

Rosario será sede del Campeonato Nacional de Mayores de atletismo

Rosario será sede del Campeonato Nacional de Mayores de atletismo

El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

Llega otra gran reunión boxística en el Centro Gallego de Santa Fe

Llega otra gran reunión boxística en el Centro Gallego de Santa Fe

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber