Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: prisión preventiva por 90 días para el segundo adolescente imputado

El joven, de 16 años, fue acusado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo como partícipe secundario de homicidio agravado y doble tentativa. La figura es mucho más grave que el encubrimiento que se manejaba inicialmente

El adolescente de 16 años involucrado en el tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal quedó este jueves bajo prisión preventiva por 90 días , tras ser imputado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real.

La resolución fue adoptada por el juez Boaglio , a cargo de la audiencia que se desarrolló en los Tribunales de San Cristóbal , luego de que la fiscal de menores Carina Gerbaldo sostuviera la acusación con una calificación jurídica que representó un giro drástico respecto del simple encubrimiento con el que el joven había sido vinculado al caso en un primer momento.

Una imputación de peso

La figura de partícipe secundario de homicidio agravado implica que la fiscalía considera que N.C. tuvo una intervención concreta y relevante en el hecho, aunque sin el rol protagónico del autor principal. Sumada la doble tentativa de homicidio agravado en concurso real, la acusación configura un cuadro de extrema gravedad para el adolescente, muy lejos del simple encubrimiento con el que había sido vinculado inicialmente.

La audiencia había comenzado en la mañana con la imputación formal a cargo de la fiscal Gerbaldo, tras lo cual se dispuso un cuarto intermedio que generó expectativa sobre el verdadero peso de la acusación. Ese paréntesis se originó en la intención del defensor público Aníbal Caula de preparar los argumentos para resistir la medida cautelar, lo que anticipaba que la fiscalía solicitaría la detención del menor.

PODER JUDICIAL

De colaborador a partícipe

El giro en la calificación jurídica tiene un antecedente directo. En la conferencia de prensa del gobierno nacional realizada el miércoles, la Policía Federal —que colaboró activamente en la investigación— describió a N.C. como un "colaborador estrecho" del tirador. Esa caracterización habría modificado la óptica de la fiscalía y explicaría por qué la imputación resultó sustancialmente más grave de lo que la defensa anticipaba.

Los 90 días de preventiva

Con la prisión preventiva por 90 días confirmada por el juez Boaglio, la investigación entra en una nueva etapa. El adolescente permanecerá detenido mientras la justicia avanza en el esclarecimiento definitivo del tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno", uno de los hechos de violencia extrema juvenil más conmocionantes en la provincia de Santa Fe.