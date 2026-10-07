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Tostado: condenaron a 13 años y seis meses a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja

El condenado, de 33 años e identificado por sus iniciales CDC, era pareja de la madre de la víctima y convivía con la niña. Los abusos ocurrieron de manera reiterada entre 2015 y 2021, según determinó la investigación.

7 de octubre 2026 · 19:38hs
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Condena judicial. Un hombre fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión por abusar de la hija de su pareja.

Condena judicial. Un hombre fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión por abusar de la hija de su pareja.

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales CDC, fue condenado a 13 años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de Tostado, departamento Nueve de Julio.

La sentencia fue dictada por unanimidad en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Tostado. El tribunal estuvo integrado por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo.

La fiscal Fabiana Bertero, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate, destacó la decisión de los magistrados y valoró que la condena haya sido impuesta por unanimidad.

Los abusos ocurrieron durante varios años

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante el juicio, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2021, cuando la víctima atravesaba su escolaridad primaria.

Según explicó Bertero, el condenado era en ese momento pareja de la madre de la niña y convivía con ella y su familia en distintas viviendas de Tostado.

LEER MÁS: "Lo consideraba como un padre": condenaron a 16 años de prisión a un hombre que abusó de la hija de su pareja en Tostado

La fiscal sostuvo que CDC abusó sexualmente de la niña de manera reiterada y que se aprovechaba de las situaciones en las que quedaba a cargo de su cuidado.

“El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó Bertero durante el debate.

Los delitos por los que fue condenado

El hombre fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores, todos ellos agravados por la situación de guarda.

Por estos delitos, los jueces impusieron una pena de 13 años y seis meses de prisión.

En tanto, CDC fue absuelto por uno de los hechos que también habían sido incluidos en la acusación: un caso de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

La identidad de la víctima fue preservada

Por tratarse de una víctima menor de edad de delitos contra la integridad sexual, no se difunden datos que permitan identificarla.

Asimismo, se mantiene la utilización de las iniciales del condenado para evitar cualquier posibilidad de revictimización y preservar la intimidad de la niña.

Tostado hombre hija pareja
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