Un grupo de acreedores de Vicentin presentó una denuncia penal contra la empresa para pedir que se investigue de "forma integral" todas las actividades del grupo porque presume que se está ante "una gran maniobra defraudatoria y estafatoria que produjo una severa lesión a la entretela productiva".

La presentación fue realizada por el doctor Gustavo Feldman. En diálogo con UNO Santa Fe, el abogado detalló que "la maniobra no se hubiera podido llevar adelante con la envergadura que se hizo y el desarrollo que tuvo si no hubiera sido planificada y asociada con distintos roles y funciones, buscando un resultado determinado, preservando esos efectos y eventualmente garantizar la impunidad. Esa actuación conjunta y coordinada de este plan aparentemente delictual tuvo una serie de acciones y se apoyó en lo que se conoce como el Esquema Ponzi, es decir, una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores (y no de la generación de ganancias genuinas)".

AMPLIAREMOS