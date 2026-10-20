El MPA apeló el envío a los Tribunales de Familia de la causa del menor que mató a un alumno en la escuela Moreno de San Cristóbal

El juez Boaglio sobreseyó al adolescente por no ser punible, pero dio por probados los hechos y derivó el legajo al fuero de Familia. La Fiscalía quiere que continúe bajo la órbita penal.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir a los Tribunales de Familia el legajo del menor que cometió el ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido el 30 de marzo.

La remisión se dispuso en el marco del sobreseimiento dictado el lunes 5 de octubre. Según informó el MPA, el magistrado dio por acreditados todos los hechos atribuidos por la Fiscalía, que confirman la plena participación del adolescente y los daños y padecimientos causados a las víctimas.

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Aun así, la ley vigente en marzo establecía que los menores de 16 años no eran punibles, por lo que correspondía el sobreseimiento. El MPA aclaró que esa decisión se ajusta a la normativa de ese momento y que no es lo que cuestiona.

Lo que la Fiscalía objeta es el destino del legajo. Sostiene que es el fuero penal el que debe controlar las diligencias que aún faltan y las medidas que el adolescente viene cumpliendo. Además, argumenta que el Código Procesal Penal Juvenil de la provincia regula un procedimiento para menores no punibles que el juez de primera instancia debió tener en cuenta antes de enviar la causa a Familia.

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La resolución de Boaglio no está firme. El jueves 8 de octubre, el MPA presentó el recurso ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela, que deberá fijar día y hora de la audiencia.

Cabe recordar que desde el 5 de septiembre rige la Ley 27.801, que fija la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años. El ataque ocurrió antes de esa fecha, cuando la ley estaba publicada pero aún no vigente.