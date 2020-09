"Vamos a seguir hasta dar con quién la mandó a matar", dijeron las hermanas de Vanesa Castillo

Embed

Carrara notificó a Cano que la pena impuesta, de 35 años, es por ser autor de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser perpetrado por un hombre hacia una mujer y mediar violencia de género, y lesiones dolosas. Además será declarado reincidente, por segunda vez. Asimismo lo sobreseyeron por los delitos de amenazas calificadas y agresión con un arma. El tribunal además dispuso "poner a disposición de la querella los registros de audio y video, y la carpeta judicial del presente a los fines que estime pertinente conforme a sus facultades".

Punto de desacuerdo

Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que llevaron adelante la investigación durante esta semana de juicio, Cristina Ferraro y Bárbara Ilera, mostraron satisfacción con el veredicto. "La primera evaluación que hacemos es positiva en el sentido en que han tomado las postulaciones que ha solicitado esta fiscalía condenando al señor Juan Ramón Cano por el homicidio de la docente Vanesa Castillo considerando lo triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía por ensañamiento y también como femicidio, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Y le han impuesto la pena de prisión perpetua. Además condenando también por el otro hecho por el que lo habíamos acusado, en contra del personal policial. Desconocemos los fundamentos pero evidentemente al haber sido este el resultado ha compartido el criterio que la fiscalía sostuvo a lo largo de todo este debate", dijo Ferraro.

Cabe recordar que desde febrero de 2018, colegas de Vanesa, su familia y la querella denuncian que el crimen estaría vinculado a una denuncia de abuso sexual infantil a una de sus alumnas que hizo la docente meses antes de su asesinato. Sin embargo, esa línea no fue abordada por las fiscales.

Al ser consultadas si se investigará ahora, luego de la disposición del tribunal que habilita a la querella a seguir investigando, Ferraro apuntó: "Veremos. La querella tiene una postura muy clara, ha entendido que contaba con elementos. La querella es una parte que tiene autonomía, no depende de las evaluaciones y de las valoraciones de la evidencia y de la prueba que hace la fiscalía. Puede proseguir según le parezca conveniente y contar con fundamentos, nosotros también. Veremos si corresponde, por supuesto que tenemos una obligación y se hará".

sentencia Cano vanesa Castillo 3.jpg Juan Ramón Cano, femicidio de Venesa Casillo José Busiemi/ UNO Santa Fe

Sobre este punto, la abogada querellante, Carolina Walker, opinó: "Por lo menos nos ha abierto la puerta el tribunal para que esto se siga investigando en base a los dichos de las docentes que declararon en el juicio y por supuesto de la familia. Es un gran primer paso que que hay que apoyar, hay que seguir avanzando en la investigación y esperemos que el MPA esta vez esté a la altura de las circunstancias porque ha sido muy fuerte lo que declararon las docentes en este juicio. Entendemos que es necesario para la familia y la sociedad entera saber qué pasó con Vanesa. En relación a Cano, ya no puede ser condenado por homicidio por recompensa remuneratoria pero sí se puede iniciar una investigación a terceras personas".

"Acceso a los registros teníamos, porque es un juicio oral y público, pero creo que ha sido un gesto por parte del tribunal decirnos «ustedes pueden continuar con esta investigación, es su derecho, es el derecho de la víctima». Obviamente es lo que se le va a solicitar al MPA, mi opinión personal es que tienen que ser otros los fiscales que investiguen, porque tanto los fiscales de homicidio en un primer momento como los que después intervinieron en esta causa en particular no han investigado del todo bien. Esperamos que sean otros los fiscales que investiguen objetivamente esta cuestión y que lleguemos a la verdad de lo ocurrido".

CRISTINA FERRARO.jpg La fiscal, Cristina Ferraro.

Y expresó: "Solicitamos que se investigue a Marchi, que fue el primer fiscal interviniente. Creo que el Ministerio Público de la Acusación tiene que tomar en cuenta el trabajo de Marchi no solo en esta causa, sino en varias otras que ha sido cuestionado, porque la verdad ha sido muy pobre su actuación. Esperemos que al menos tenga algún tipo de llamado de atención del MPA porque es un fiscal que trabaja en casos muy importantes de homicidio y es llamativo que en muchas causas tenga siempre quejas de parte de las víctimas".

Femicidio y violencia de género

Otro punto de desacuerdo técnico entre la fiscalía y la querella, fueron los argumentos por el cual se juzgó a Cano por femicidio. Si bien estaban de acuerdo con el agravante, la querella criticó los conceptos con que desde el MPA se argumentó la violencia de género por considerarlo "playo", y también disienten sobre el rol de Vanesa en la situación.

"Es importante empezar a hablar de perspectiva de género en la Justicia. De todas maneras, a nuestro entender la fundamentación del femicidio por parte de la fiscalía no ha sido suficiente. Estamos convencidos que no fue una elección al azar de una mujer sino que tuvo que ver con una historia previa y es ahí donde está el fundamento del femicidio de Vanesa. Pero bueno, obviamente es una avance en la lucha de las mujeres, también hay que decir que estos crímenes se tienen que investigar desde el primer momento por fiscales especializados en género que no es lo que ha ocurrido en este caso", opinó Walker.

FOTOS WEB.jpg La abogada querellante, Carolina Walker.

Por su parte, Ilera, destacó sobre la condena: "En la provincia de Santa Fe es la primera vez que se condena a alguien por un femicidio no íntimo. Hay muy pocos fallos a nivel nacional así que la verdad es que estamos muy contentos de que el tribunal haya receptado el trabajo del MPA y la perspectiva de género que ha tenido este fallo. Significa que es la primera vez que hay una condena por un femicidio que no haya sido intrafamiliar o por una relación de conocimiento previo. Ha quedado acreditado que Cano no conocía a Vanesa Castillo y que la circunstancia en que se da el homicidio está relacionado por la crianza y la recepción del ámbito patriarcal que ha generado el tema máximo que ha sido el asesinato de Vanesa".

En este sentido, Walker dijo: "Es un alivio que sea condenado a una pena tan grave, también que se haya hecho lugar al agravante por femicidio que implica un avance al tratamiento en este tipo de casos en la Justicia, el reconocimiento de que a Vanesa la mataron por el hecho de ser mujer y por su compromiso social. Pero por supuesto nosotros consideramos también que si no hay verdad tampoco hay una justicia al 100 por ciento. Es lo que nos deja esta sentencia, un poco de amargura".

"El crimen de Vanesa está impune"

Silvia Castillo, hermana de Vanesa, fue más crítica con la actuación judicial y del MPA: "Acá se condenó al autor material del crimen. Se tuvo en cuenta la imputación que hizo la fiscalía, no lo que nosotros pedimos, que se considere la declaración de Cano en la audiencia preliminar donde él dice ser el sicario y haber cobrado 50 mil pesos para matar a Vanesa. Esa es la segunda instancia, no sé cuál será el procedimiento pero tenemos la decisión tomada de seguir investigando y conocer realmente la verdad porque justicia a medias no es justicia. Y para mí nunca fue una opción. El crimen de Vanesa está impune. Acá el responsable no es solo Cano, sino también quién le pagó y el Estado que expuso a Vanesa ese 15 de febrero".

Y criticó al trabajo de la fiscalía: "No sé si fueron fallas de parte de la fiscalía, o si fue intencional. Desde el primer momento, en la primera imputación del 17 de febrero de 2018 decidió lo que hoy se juzgó, nunca salieron de esa línea de investigación. Nunca investigaron para acreditar el autor intelectual del asesinato. Investigaron para desacreditar esa hipótesis, durante dos años y siete meses".

"La sensación de llegar a esta instancia es que no estoy satisfecha para nada. Fue muy hostil todo el trato, inclusive durante el mismo juicio y esperaba que el tribunal corriera a vistas al MPA para que investigue pero no lo hizo. Pero sí dejó abierta la posibilidad de que lo hagamos nosotros. No voy a estar conforme nunca, pretendo seguir hasta dar con quién la mandó a matar. Queda muchísimo por hacer, me voy con un sentimiento de injusticia, de impunidad; lo que tenemos que hacer como familia los próximos días es cargar energías para pensar bien cuáles son los pasos, pero sí o sí seguir investigando", concluyó.