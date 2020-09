Condenaron a perpetua a Cano por asesinar a la docente Vanesa Castillo

• LEER MÁS: Femicidio de Vanesa Castillo: este lunes se conocerá la sentencia

La querella, a cargo de Carolina Walker y Matías Pautasso, había solicitado la misma pena. Además reclamaron que el asesinato de Vanesa Castillo fue un crimen de Estado, por el largo prontuario con el que contaba Cano desde su adolescencia en un contexto de vulnerabilidad y violencia extrema, y por la omisión de acciones de parte de las instituciones que registraron su historia y que no evitaron su continuidad delictiva.

"No tenemos ninguna duda de la autoría material del hecho. Cano tuvo el dominio completo del hecho, fue quien desplegó de forma personal la acción de matar y ejecutó de forma directa la totalidad del tipo penal que hemos escogido las partes acusadoras", dijo Walker.

Familiares y colegas de Vanesa se encontraron afuera de Tribunales esta mañana para pedir justicia. Asimismo reclamaron que la investigación por el femicidio continúe, ya que según consideran, Cano fue el autor material, pero no el autor ideológico del crimen. "Esta persona no actuó sola, él mismo lo dijo en una de las audiencias. Está registrado y grabado lo que dijo, nosotros entendimos enseguida que era así. Fue por encargo. Nadie va a una escuela a donde hay maestros y niños, armado. Nadie clava 13 puñaladas bestiales a una persona porque no le pudiste vender un par de chancletas como es lo que dice una versión. Estaba merodeando la escuela los días anteriores, fue planificado", expresaron docentes en las puertas de Tribunales.