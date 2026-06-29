Violación en manada en Pilar: condenaron al último de los once imputados a 12 años de prisión

Joel Jesús Vera, de 30 años, había permanecido prófugo en España desde 2018. El juez Nicolás Stegmayer dictó la sentencia en un juicio abreviado en Rafaela. Otros diez hombres ya habían sido condenados en 2023 a penas de entre 8 y 16 años.

Ocho años después del hecho, la Justicia santafesina cerró judicialmente el caso del abuso sexual grupal cometido en Pilar , departamento Las Colonias. Joel Jesús Vera , de 30 años, el último imputado en ser juzgado, recibió una condena de 12 años de prisión por su participación en el hecho. La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Stegmayer en un juicio abreviado realizado en los tribunales de Rafaela, con la representación de la fiscal Shirli Tomasso por el Ministerio Público de la Acusación.

Vera había permanecido prófugo en España desde que se cometió el delito, lo que motivó que su juzgamiento se realizara de forma separada al resto de los acusados. Los otros diez hombres que participaron del mismo hecho habían sido condenados en septiembre de 2023, en un juicio oral y público, a penas de entre 8 y 16 años de prisión .

El hecho

Según recordó la fiscal Tomasso, "el ilícito fue cometido por Vera y los otros diez condenados entre las 23:00 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7:00 de la mañana del día siguiente en una vivienda de Pilar". La víctima era una adolescente que había consumido bebidas alcohólicas y marihuana, situación de vulnerabilidad que la acusación sostuvo fue deliberadamente aprovechada por los agresores.

"Ella no prestó su consentimiento para que ocurrieran los actos sexuales a los que fue sometida", subrayó Tomasso. La fiscal precisó además que entre los agresores había un menor de edad, por lo que se dio intervención a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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El testimonio de la víctima

A pesar del estado en que se encontraba durante el hecho, la víctima pudo declarar y su relato fue determinante para la causa. "Aunque no lograba dirigir libremente sus actos, estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos, y así lo ratificó ante el tribunal en el juicio oral sin entrar en ningún tipo de contradicción", afirmó la fiscal.

Tomasso destacó que "el testimonio que brindó fue contundente y estuvo respaldado además por las diferentes pruebas incorporadas a la investigación y expuestas en el juicio oral, lo que demuestra que el accionar delictivo de Vera, como el de los demás condenados, se enmarcó en un claro contexto de violencia de género".

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La pena y su modalidad de cumplimiento

La condena de 12 años es de cumplimiento efectivo, pero se ejecutará de forma domiciliaria con tobillera electrónica debido a una situación de salud actual del condenado cuyo tratamiento no puede garantizarse en un establecimiento penitenciario ordinario. "Esta modalidad de cumplimiento de la pena tendrá vigencia mientras persista su situación actual de salud", aclaró Tomasso.

El procedimiento abreviado

En el marco del juicio abreviado, "Vera y su defensor manifestaron la conformidad con el procedimiento escogido. Además, el condenado admitió la culpabilidad del hecho ilícito reprochado, prestó conformidad con la calificación legal seleccionada y con el monto y modalidad de la pena", según informó la fiscal.

Tomasso también señaló que "la víctima fue notificada de lo resuelto en el juicio abreviado y prestó su conformidad respecto al procedimiento elegido, la pena solicitada y el modo de ejecución".

Con esta sentencia queda cerrado judicialmente un caso que involucró a once hombres como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, agravado por la participación de más de dos personas y por la intervención de un menor de edad entre los agresores.