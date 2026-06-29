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Buscan renovar las costaneras con tres nuevos paradores y una renovada propuesta gastronómica y recreativa

La Municipalidad abrió la convocatoria para concesionar espacios en las costaneras Oeste y Este. Buscan incorporar propuestas gastronómicas, turísticas y de servicios con obras de remodelación y puesta en valor. La apertura de sobres será el 20 de julio.

29 de junio 2026 · 18:48hs
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Renovación de Costaneras: La Municipalidad de Santa Fe busca concesionar tres paradores para sumar propuestas gastronómicas

Renovación de Costaneras: La Municipalidad de Santa Fe busca concesionar tres paradores para sumar propuestas gastronómicas, turísticas y recreativas.

La Municipalidad de Santa Fe lanzó una nueva convocatoria para concesionar y explotar tres paradores ubicados en las costaneras Oeste y Este, con el objetivo de atraer inversiones privadas destinadas a la remodelación, puesta en valor y funcionamiento de estos espacios estratégicos de la ciudad.

La iniciativa apunta a fortalecer la oferta gastronómica, turística y recreativa, mejorar la infraestructura urbana y consolidar las zonas de playa y paseo como puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La apertura de sobres se realizará el próximo 20 de julio a las 12 en la Secretaría de Producción y Empleo (Salta 2951, 5° piso), en el marco de la Ordenanza N.º 13.083.

Cada oferente podrá presentar una propuesta principal para uno de los paradores y una oferta alternativa para otro espacio.

La secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, remarcó que la convocatoria busca abrir el juego a distintas iniciativas: “Lo importante es presentar proyectos, estamos preparados para recibirlos y también para escuchar sugerencias alternativas”.

Además, sostuvo que la apuesta se enmarca en el proceso de recuperación del frente costero: “Son espacios donde hemos puesto mucho impulso para ponerlos en valor y creemos que sumar propuestas privadas tendrá un impacto muy positivo para el turismo y para los vecinos”.

LEER MÁS: Ponen a punto las playas para el verano y recibir a los Juegos Suramericanos: licitan paradores y prorrogan concesiones

Tres proyectos con distintas escalas de inversión

La licitación contempla tres sectores con características y niveles de intervención diferenciados.

Parador de Playa N.º 1

Ubicado en la Costanera Oeste, a la altura del Espigón I, prevé la instalación y explotación de un kiosco-bar mediante una estructura desmontable, la incorporación de un sector de playa con equipamiento liviano para temporada estival y la puesta en valor de los baños públicos existentes.

La inversión de referencia estimada es de 52 millones de pesos y la concesión tendrá una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por hasta dos años más.

Parador de Playa N.º 3

También ubicado en la Costanera Oeste, a la altura de Ruperto Godoy, contempla una intervención de mayor escala con la construcción de una nueva estructura permanente para bar y restaurante y la remodelación integral de los sanitarios públicos.

Para este proyecto la inversión orientativa asciende a 341 millones de pesos, mientras que el plazo de concesión será de cuatro años, prorrogable por dos más.

Parador de Playa N.º 5

Ubicado en la Costanera Este, incluye la remodelación completa del bar de playa, el sector gastronómico y los baños públicos.

La inversión prevista ronda los 48 millones de pesos y el esquema de concesión será por tres años, con posibilidad de extensión.

Qué evaluará el municipio

Las propuestas serán analizadas mediante una evaluación integral que tendrá en cuenta antecedentes comerciales, capacidad económico-financiera y calidad del proyecto presentado.

Entre los criterios de valoración se priorizarán iniciativas que incorporen propuestas gastronómicas, culturales, turísticas y recreativas, junto con condiciones de accesibilidad, sustentabilidad, inclusión y perspectiva de género y diversidad.

Además, quienes resulten adjudicatarios deberán garantizar el mantenimiento permanente de los espacios, la gestión de residuos, iluminación adecuada, provisión gratuita de agua potable segura y funcionamiento de baños públicos durante todo el año.

En el caso de los sectores de playa, también deberán incorporar duchas, mobiliario, accesibilidad para personas con discapacidad y equipamiento básico de primeros auxilios.

Con esta convocatoria, el municipio busca avanzar en una nueva etapa de revitalización de las costaneras y consolidarlas como espacios públicos con mayor infraestructura, servicios y atractivo turístico.

Costaneras Santa Fe proyectos parador
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