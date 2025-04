Aspirantes a policías: buscan que se equilibre la inscripción de hombres y mujeres

La funcionaria señaló que la convocatoria que hace el gobierno provincial “es anual, consecutiva y nunca se interrumpe". Amplió: "Entendemos que el reclutamiento de hombres y mujeres en la provincia es un factor fundamental para poder llevar adelante el plan de seguridad pública que está diseñado. No se puede paralizar la convocatoria, por eso tiene carácter de continuo que tiene el reclutamiento”.

En ese marco, Orciani admitió que desde el gobierno tuvieron “la necesidad de tomar medidas que no son de las más simpáticas ni fáciles en términos de exposición pública, pero que son necesarias si queremos profesionalizar a la policía de la provincia y trabajar en la composición equitativa de lo que respecta a la integración de la policía”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria provincial agregó que “se tomaron algunas medidas de tenor administrativo y económico para corregir estos desequilibrios que no son nuevos, coexisten casi con el nacimiento de la institución policial y penitenciaria. Y tienen que ver con el arraigo de la vocación policial en la zona centro y norte de la provincia en detrimento de los departamentos del sur". Por otro lado, "hay un fenómeno que se fue consolidando en los últimos años, que es una fuerte injerencia de mujeres por sobre los hombres en las convocatorias de inscripción”, sostuvo.

Orciani recordó que anualmente se disponen de 1.200 vacantes para ingresar al Isep y que en promedio “se reciben en forma sostenida más de 10 mil inscripciones. Esas inscripciones son objeto de la selección profesionalizante porque queremos formar a la mejor policía no solo de la provincia, sino de Argentina”.

Más mujeres aspirantes a policías

La secretaria de Coordinación Técnica precisó que “del 2020 al 2024, teníamos una inscripción del 70 por ciento de mujeres y un 30 de hombres. A partir del año pasado establecimos cupos rígidos, que hacían referencia a las medidas que el gobierno de la provincia tuvo que adoptar y que no deben cambiar, aunque esto implique que los ingresos sean menores a las pretensiones del gobierno en cuanto a vacantes a cubrir”.

“Son medidas a adoptar con carácter de muchísimo profesionalismo porque son medidas a largo plazo. Los resultados no se verán el año próximo, ni el siguiente. Vamos a mantener en la rigidez de los cupos porque la composición de la fuerza debe estar equilibrada, porque hay tareas que son reservadas a los hombres y eso no tiene que ver con una ponderación del género. No hay una medida adoptada en detrimento del género femenino. El único objetivo de esta medida es profesionalizar a la fuerza de seguridad”.

Becas para aspirantes

Orciani también mencionó el sistema de becas que el gobierno otorga a quienes ingresen a la carrera policial, atendiendo cuestiones de desarraigo y de logística.

“Eso tiene que ver con la calidad del servicio, porque nos interesa las condiciones en las que trabaja el personal. Hay becas diferenciadas para las personas que se inscriban y vivan en la zona sur. Hoy un cadete percibe, más allá del alojamiento y racionamiento que provee el estado, una asignación de 90 mil pesos. Pero para la zona sur la beca se extiende hasta 450 mil pesos. Debemos mostrar un incentivo económico para corregir este desequilibrio notorio que no es nuevo, pero que empieza a generar un sistema insostenible en término de logística y operatividad”.