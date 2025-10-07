Uno Santa Fe | Santa Fe | Ctera

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Este miércoles 8 habrá una jornada nacional de protesta y el martes 14 de octubre una huelga con movilización a Buenos Aires

7 de octubre 2025 · 13:39hs
Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Jose Busiemi
El gobierno provincial descontará el día a los docentes que hagan paro.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El gobierno provincial descontará el día a los docentes que hagan paro.

La Ctera, la confederación de docentes de las escuelas públicas, lanzó un paro para el próximo martes 14 de octubre. La protesta nacional se hará sentir también en Santa Fe, ya que Amsafé decidió adherir a la medida de fuerza.

"Las y los docentes de todo el país realizamos este 8 de octubre una jornada nacional de protesta y el 14 un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha de Ctera", señalaron desde el gremio del magisterio santafesino. El reclamo es por "salarios dignos, restitución del Fonid, paritaria nacional y defensa de la educación pública".

Cómo será el paro en Santa Fe

En Santa Fe, aquellos docentes que adhieran al paro del 14 de octubre no cobrarán el premio a la Asistencia Perfecta. Un monto que impacta en los haberes de los docentes: en septiembre pasado, un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo ausencias en agosto recibió 180.422 pesos, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobró 90.211 pesos. Esta semana la provincia destacó que por primera vez en 14 años Santa Fe cerrará su ciclo lectivo con 185 días de clases.

"Tenemos expectativas que el paro va a tener mayor acatamiento que los anteriores, porque el nivel de enojo va aumentando por el deterioro del salario", dijo a La Capital Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé provincial.

El dirigente dijo que la mayoría de los maestros está endeudado, que los salarios alcanzan para mitad de mes y que muchos docentes que viven en los barrios "después del día 20 van a comer a los comedores comunitarios".

"El paro —dijo Juncos— es también por una agenda provincial. Salud laboral vive un proceso de fuerte ajuste, están haciendo caza de brujas con las licencias de los compañeros y por el presentismo muchos están yendo a trabajar aunque no están en condiciones de hacerlo".

Ctera paro Amsafé
Noticias relacionadas
Captura aérea del Paraná y el Salado en la ciudad de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe hay más mujeres y más personas mayores: el cambio demográfico que llegó para quedarse

Hospital Cullen

El Hospital Cullen realizó una ablación cardíaca inédita en Latinoamérica y batió su récord histórico de donaciones

en la ciudad de santa fe, ocho de cada diez jovenes admitio haber consumido alguna sustancia

En la ciudad de Santa Fe, ocho de cada diez jóvenes admitió haber consumido alguna sustancia

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Comisión por fentanilo contaminado: convocan a especialistas y exponen un informe sobre la causa judicial

Lo último

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Último Momento
Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Russo

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

Ctera convocó a un paro nacional en defensa de la educación pública para el 14 de octubre: qué pasará con las clases en Santa Fe

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo y qué pasará con Los Pumas

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo y qué pasará con Los Pumas

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

A 30 años de Segurola y Habana: el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

A 30 años de "Segurola y Habana": el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario