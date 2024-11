Derrumbe en Villa Gesell: cómo es el trabajo que realizan los bomberos santafesinos

En diálogo con La Capital desde Villa Gesell, donde está al frente de la delegación santafesina, el secretario de Protección Civil de Santa Fe Marcos Escajadillo brindó un panorama sobre la situación tras el trágico accidente ocurrido el martes 29 en el que todavía restan ubicar a cinco personas entre los escombros.

bomberos de Rosario en Gesell.jpg

“Se está haciendo un trabajo muy profesional, en el que intervienen distintas fuerzas de seguridad. Hay bomberos voluntarios locales y de la provincia de Buenos Aires. También participa el grupo de emergencias de la Policía Federal. Lo que veo, haciendo una comparación con lo que se hizo en la tragedia de Salta 2141, es que ahora se sumó mucha más tecnología, cámaras, con equipos para que el bombero trabaje bajo medidas de seguridad, especialmente para cortar y remover losas”, contó Escajadillo.

Teatro de operaciones

El funcionario contó que desde anoche mismo, apenas se arribó a Villa Gesell, una de las dos brigadas de bomberos santafesinos se puso a trabajar en el teatro de operaciones. “Estuvieron trabajando toda la noche y hoy hubo un recambio a las 7 de la mañana. Ahora estamos con el jefe del operativo, comisairo Ramón Paret, de Bomberos Voluntarios de Gesell con el que estamos evaluando los pasos a seguir en lo que es el séptimo día de búsqueda. Se está trabajando con las brigadas caninas”, destacó.

"Acá están trabajando bomberos Usar, que son los calificados y entrenados para este tipo de tareas de rescate. De esos hay muy pocos en Argentina. Santa Fe tiene una brigada Usar, que si bien será certificada en noviembre, ya se la considera como Usar porque ya han demostrado que puede manejar herramientas pesadas para cortar lozas y pueden ir a lugares donde un bombero común no va”, destacó Escajadillo.

bomberos de Rosario en Gesell02.jpg

El titular de Protección Civil de Santa Fe admitió que las chances de encontrar a gente con vida son nulas a una semana de producido el derrumbe. “Apenas llegamos nos encomendaron trabajar sobre lo que se denomina chimenea de olor o de venteo. Al séptimo día del derrumbe ya comenzó el proceso de descomposición de las personas fallecidas. Y en los espacios que hay entre los escombros comienza a subir el olor. Eso es lo que tiene que marcar el perro rastreador y es ahí donde se están realizando las tareas de búsqueda”, agregó.

Escajadillo contó que el personal se aloja en inmuebles otorgados por la cámara hotelera, por el municipio de Gesell y “hasta los propios vecinos que ofrecen alojamiento. Afortunadamente, el tiempo mejoró. Hoy martes no llueve. El viento y la lluvia de ayer a la madrugada complicaron el trabajo, se tuvo que parar 8 horas. Hoy el día está soleado y fresco y los trabajos continúan”.

Los rescatistas santafesinos estarán en Villa Gesell hasta el viernes o quizás el sábado. “Eso lo definirá el comité de emergencia. Nosotros estamos a disposición de ellos para todo que haya que hacer. No habrá recambio con bomberos de Santa Fe. Cuando vuelvan estos 60 no irán otros de recambio, porque decidimos enviar a los bomberos que van a certificar como Usar y no tenemos en Santa Fe otro equipo Usar para trabajar en eventos como estos”, subrayó.